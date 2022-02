La foto: "Salomé sabía que el profeta no merecía esa muerte, sabía que tenía que haber pedido otra cosa"

La foto que me ha llamado la atención la ha hecho Juan carlos Hidalgo en el Palacio Real. Tres mujeres de espaldas mirán un cuadro. Una de ellas señala con la mano. El lienzo tiene un fondo negro, muy negro. De la oscuridad sale tres figuras. La primera es una joven con una bandeja. A la joven le cae en cascada desde los hombros un manto de un rojo carmesí que en los numerosos pliegues se torno roja sangre. Su piel con la blancura de que tenía la piel de las princesa aparta la vista de la bandeja, su rostro refleja contrariedad y reproche. La segunda figura es la de una vieja, su cara, como cuero curtido y añejo, apenas asoma de las tinieblas. Es la madre de la princesa. Y ella sí mira con atención la bandeja. La tercera figura es la de un muchacho desnudo y musculoso. Seguramente es el verdugo. Porque en la bandeja que sostiene la princesa reposa tranquila la cabeza de un hombre joven separada del cuerpo. Los ojos cerrados, el rostro en paz. Encima del marco se puede leer Salomé con la cabeza del Bautista. Bailó la princesa delante del rey y de los invitados. Y el padre le ofreció a la hija cualquier cosa que se le antojara. Y la madre le susurró que pidiera la testa del profeta. No soportaba la madre tenerlo en el sotano encarcelado. Salomé sabía que el profeta no merecía esa muerte, sabía que tenía que haber pedido otra cosa. Pero la princesa dudó de lo que sabía, dudó de sí misma, le hubiera gustado una votación, o el consejo de un anciano, para que le confirmaran lo que sabía que sabía. No hacían falta más confirmaciones. Ella sabía que no deseaba como regalo la cabeza de Juan. Se engañó diciéndose que no estaba claro. Y ahora sostiene el dulce peso en una bandeja.