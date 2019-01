La foto: "Porque el camino se hace siempre, no solo en los cruces"

Tiempo de lectura: 2



La foto que me ha llamado la atención la publica el diario El País. El fotógrafo que la firma es Oli Kellet, y ha tomado la foto en San Francisco. En el centro de la imagen aparece la protagonista. Viste falda larga y mira hacia delante con los brazos cruzados. La mujer esta sola, en frente tiene un paso de cebra, a la derecha tiene otro paso de cebra y hay un tercero a la espalda. La calzada sobre la que están pintados los pasos de cebra está gastada, usada, como la vida. La pintura blanca de los pasos de cebra también está gastada. Es una calzada, son unos pasos de cebra muy transitados, como la vida. Pero la mujer de la foto en el momento de la instantánea, repito, está sola.

Oli ha titulado la foto Cruce de Caminos. Oli, el fotógrafo, quizás piense que ese cruce de caminos que es la vida se parece a la escena que tan bien ha retratado. Que está uno a punto de cruzar y que ser libre es decidir si se va uno a la derecha o a la izquierda, hacia delante o hacia otras. A lo mejor a Oli la maravillosa foto que ha tomado le parece una metáfora, una imagen de la libertad. En el último capítulo de la serie Black Mirror los espectadores estamos como la chica de la foto, podemos decidir no ya que paso de peatones tomamos sino que paso de peatones elijirá el personaje de la serie. ¿Puede haber más libertad que la decidir por donde uno cruza y qué harán los personajes de la serie que está viendo?

Pero lo que no cuenta la foto de Oli es que la chica de la foto ya ha decidido. La chica de la foto que parece que está decidiendo por donde va a cruzar ya ha decidido. Porque la libertad no es una chica solitaria y pensativa delante de cruce de caminos. Nunca estamos solos y cuando decidimos lo hacemos habiendo elegido antes. A la decisión llega uno habiendo decidido qué rendijas ha dejado abiertas, por dónde está dispuesto a que se cuelen nuevos mundos, nuevas bellezas, nuevas vidas, cuánto abrirá los ojos, que compañías y que amores decidirán, que versos y que cantos llevará en el corazón, que músicas le removerán. Cuando uno decide ya ha decido antes. Porque el camino se hace siempre no solo en los cruces Porque uno, afortunadamente, no está nunca solo.