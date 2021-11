La foto: "El negro, con los brazos cruzados, está aburrido, quizás piensa en la misera de sueldo que le pagan"

La foto que me ha llamado la atención hoy es de un clásico, de Bruce Davidson, una institución en la historia de la fotografía del que hay una exposición en París. La imagen debió de tomarla Davidson en los años 50 del pasado siglo. Es el retrato de una escena cotidiana, del asiento corrido de la parte trasera de un autobus. Las ventanas son como dos grandes ojos que abre la guagua al asfalto. A través de ellas se ve la mañana de una calle cualquiera en una ciudad grande. Ruedan coches cuadrados por el asfalto, hay coches aparcados, para algunos empieza el día, para otros no termina de acabar. Bajo las ventanas, en el asiento corrido de plástico hay cinco personas, dos grupos bien diferentes. A la izquierda una pareja de negros, el y ella juntos pero sin mirarse a la cara. El negro, con los brazos cruzados, está aburrido, quizás piensa en la jornada de trabajo que tiene por delante, en el salario de miseria que le pagan. La negra también tiene los brazos cruzados , se lleva una mano a la cara y se mete un dedo a la nariz. La negra tiene los ojos medio cerrados. Empieza el día con el alma despeinada, raspada por un hastío viejo. Al otro lado del asiento, en el autobus, tres jóvenes, dos chicos y una chica, que todavía no se han acostado. Uno de los chicos, agotado, se apoya en el hombro de la chica. Tienen la mirada pérdida, esa mirada que deja una noche de fiesta de la que se esperaba todo y de la que solo ha quedado la ceniza de lo mucho quemado. Cinco viajantes en el fondo del autobús perseguidos por las sombra del cansancio, del enfado y la desilusión. Cinco viajantes en el fondo del autobús que extrañamente esperan que suceda algo. No saben qué. Que suceda algo.