La foto de Fernando de Haro: "Un leve guiño de luz en la oscuridad"

La foto de hoy está tomada en Río Bravo. El agua oscura, verde casi negra. El caudal transcurre por una zona frondosa, la corriente no empuja demasiado. Y una familia intenta pasar al otro lado. El agua les llega al pecho. Son cuatro. Delante dos hombres, la última una mujer con mascarilla que sostiene en una mano una botella y carga con una mochila. Los hombres arrastran balijas y bolsas que flotan, sobre ellas navega un niño que mira a la cámara. Cuando salgan del río tendrán las espaldas mojadas y luego habrá patrullas y luego autobuses para devolverlos y la frontera cerrada. Y si lo consiguen saben que les esperan años de miedo, siempre serán los extranjeros. Lo saben, lo saben pero quieren pasar. Se niegan a aceptar que su vida sea un leve guiño de luz en la oscuridad, se niegan a aceptar lo que les decían en su barrio, les decían que había que encerrar esos desordenados impulsos de cambio: a cada uno le toca lo que le toca, les decían en el barrio. Quisieron distraerse, olvidarse, hacer muchas cosas para matar la tonta esperanza que les había brotado. Iban y venían por el pueblo. Intentaban distraerse viendo telenovelas. Pero no era posible. Los más viejos les decían que la sabiduría consiste en olvidar todo anhelo. Lo intentaban pero no era posible. No era posible dejar de soñar que hubiera una vida más vida, sin hambre, con trabajo, con maestros para los niños. Y al final su principal ocupación fue esa ilusión, y ahorrar para el viaje y preparar el viaje. Hicieron cien veces el equipaje, lo hacían, lo deshacían y lo volvían a hacer, porque faltaba algo porque sobraba algo. Y ahora están en medio del río, un río de agua verde casi negra, ahora intentan cruzar.