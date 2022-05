La foto: "Esa gloria postmoderna en la que está ya Ouka Leele"

La foto de hoy ya la conocía, la he ido a buscar. En realidad, no se si es una foto o un cuadro. La hizo una artista que aunque no te conociera de nada te contaba su vida, muy sensible, muy tierna, muy original. Una fotógrafa, retratista, pintora que se llamaba Bárbara pero que quiso que su nombre sonara como una guitarra de Hawai: Ouka Leele. La retratada se llama Consuelo y es una mujer de pueblo, muy ocurrente, muy trabajadora, dedicada a cuidar a su familia, a cuidar a su gente, a cuidar al mundo. Tiene Consuelo una sonrisa de Gioconda, pero más bonita, más sincera, más alegre. Consuelo viste un saquito de manga corta y cuello de pico. Consuelo gasta una melinita corta, levanta una mano, una mano que ha hecho muchas faenas. Ouka Lele sacó la foto en blanco y negro y luego la pintó con colores llamativos, con verdes, rosas y azules de rotulador chillón, con una paleta de fosforitos. Y ahora Consuelo, en la mano trabajada, sostiene una preciosa cala, un lirio de agua, un embudo de regocijo. Y el saquito de Consuelo tiene ahora un verde de chaleco de seguridad, un verde lima y ácido, un verde de esperanza joven y divertida. Y Consuelo tiene ahora sobre los párpados una sombra de ojos turquesa como el fondo de una bahía sin estrenar Y Consuelo tiene ahora, una aureola de santa de pueblo, de santa sin capilla ni devociones. La aureola, de azul neón está salpicada por pinzas de la ropa que parecen destellos que le salieran de la cabeza. Consuelo retratada y pintada por Barbara es la Consuelo de siempre, pero mutada en más Consuelo, en una Consuelo que habita una gloria postmoderna, que es la gloria de siempre. Es esa gloria postmoderna, gloria de siempre, más vida, en la que está ya Ouka Leele.