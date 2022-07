La Foto del Día: “La tristeza de un mar sin playa”

La foto que me ha llamado la atención hoy es un retrato sobre un fondo negro. Es la cara de una anciana china. El pelo lo tiene cano, fino y desordenado. La frente ancha, atravesada por unos surcos profundos, incisiones paralelas que parecen el tributo a un dios sin compasión. Las cejas solo son un recuerdo, apenas un trazo ya borrado. La nariz de la vieja, chata y ancha, la boca grande con labios rellenos. Todo el rostro lo tiene marcado por arrugas no tan profundas como las de la frente. Arrugas sobre la nariz, en torno a los labios, arrugas cruzadas en los pómulos. Arrugas como rayos bajos los párpados, arrugas como un jeroglífico que explica todo lo vivido, todo lo reído, todo lo llorado. Los ojos de la señora china pequeños, rasgados, inundados por dos pupilas negras y acuosas que parecen a punto de desbordarse. Ojos como dos madrugadas invadidas por el olor de un galán de noche. Ojos que miran atentos, firmes, con una tristeza antigua. La tristeza de esos ojos no es la que engrendra ni la fatiga, ni el sol ni la luna, ni la falta de pan, ni la falta de caricias, ni la falta de música. Es una tisteza sin resentimiento, sin queja, una melancolía sin palabras grandilocuentes, es la nostalgia de un país que todavía no se conoce, de un bosque de hayas todavía no visitado, de una canción no escuchada. En los ojos de la anciana se remansa la tristeza de estar viva, que no es desesperanza ni duda tampoco desengaño. En los ojos de la anciana se remansa la tristeza de un mar sin playa.