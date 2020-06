Foto del Día: "si tiene miedo lo ha vencido por la necesidad"

La foto que me ha llamado la atención hoy la he encontrado navegando por internet y no tiene nada que ver con la actualidad. La hizo en un ya remoto 2013, Olivia Arthur que es una fotógrafa británica que estudió matemáticas, en uno de los países del Golfo menos antipático: los Emiratos Árabes Unidos. Olivia se fue al mercado de pescado y captó el momento en el que un trabajador, seguro que extranjero pugnaba por sacar a un tiburón de una gran piscina. Al hombre no se le ve la cara, casi seguro que es filipino. La gran piscina es más alta que él y por eso se ha tenido que aupar. La foto solo muestra sus dos piernas flexionadas y los pies en alto, calzados con unas pobres chanclas de plástico. Se agarra el hombre solo con la cintura, las manos no se ven porque las está utilizando suponemos que para su faena. En realidad es un retrato de espaldas y de cintura para abajo. El fotografiado adopta esta postura por que es un hombre de coraje, si tiene miedo lo ha vencido por la necesidad. De su necesidad nos hablan las chanclas que gasta y el mono remangado y gastado con el que viste. Hace falta mucho coraje o mucha confianza para quedar suspendido así, para lanzarse así. Probablemente no hay coraje sin confianza. La confianza no puede ser pensar que todo va a salir bien, porque un hombre con la cabeza sobre los hombros no piensa que sea verdad esa historia de que las cosas salen bien, no siempre salen bien. Hace falta otra confianza para subirte a la piscina, para lanzarte, confianza en que no te vas a caer, o confianza en que si te caes, alguien echara un cabo para recogerte, confianza en que ha merecido la pena, confianza en que alguien te curara, confianza en que por mal, por rematadamente mal que salgan las cosas, solo es una apariencia que te has empinado y te has caído solo.