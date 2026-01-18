Frenkie de Jong estalla contra el trato de Gil Manzano: "Te mira como si fuera más que tú, y eso es muy frustrante"

Frenkie de Jong, capitán del FC Barcelona, ha expresado su frustración al término del partido contra la Real Sociedad. Pese a considerar que su equipo ha jugado bien y ha merecido la victoria, ha lamentado la falta de acierto de cara a portería. “Hemos tenido muchas ocasiones, pero al final la tienes que meter”, ha declarado el neerlandés a los micrófonos de Dazn.

Guerra abierta con Gil Manzano

El centrocampista se ha mostrado especialmente crítico con la actitud del árbitro, Jesús Gil Manzano. “No puedes ni hablar con él, y no lo entiendo”, ha afirmado. De Jong ha señalado su condición de capitán para justificar su intento de diálogo con el colegiado: “Además, que soy el capitán, puedo hablar, y me mira con una cara como que ‘soy más que tú’, y es muy frustrante”.

El tiempo añadido, otro foco de conflicto

La frustración del neerlandés también se ha extendido a la gestión del tiempo añadido. Según ha explicado, advirtió al árbitro sobre las pérdidas de tiempo del equipo rival durante los nueve minutos de prolongación. “Tardan un minuto en sacar, saque de bandas, saque de puerta, que es normal que lo hacen, y no ha hecho ni 10 segundos más que 9, me parece de locos”, ha criticado. Su protesta le ha costado una tarjeta amarilla. “Le he dicho eso y me saca tarjeta”, ha concluido.

Preguntado por una jugada polémica al final de la primera parte, un fuera de juego milimétrico, De Jong le ha restado importancia, aunque ha deslizado ciertas dudas. “Nos han dicho que no era fuera de juego. Luego lo comenté también al cuarto [árbitro] y me ha dicho como que no era”, ha comentado, aunque ha sentenciado que “al final, si es fuera de juego, es fuera de juego”. Ha recordado además que “el año pasado pasó algo exactamente igual aquí”.

Tal y como ha resumido Paco González, director de ‘Tiempo de Juego’, el capitán azulgrana se ha ido “muy caliente con el árbitro”, pero no por las jugadas polémicas, sino por el trato personal de Gil Manzano con él, justificando la derrota principalmente por la falta de puntería del equipo.