Paco González, sobre el fuera de juego milimétrico de Lamine Yamal: "A veces es mejor que no pongan los monigotes del VAR"

El FC Barcelona, tras la victoria del Real Madrid ante el Levante marcada por los pitos, visitaba a la Real Sociedad en una salida siempre complicada para el cuadro azulgrana con el objetivo de mantener los 4 puntos de ventaja sobre los madridistas.

UN FUERA DE JUEGO MUY AJUSTADO

Desde el pitido inicial quedó claro el guion del partido, con los dos presionando y buscando el área rival constantemente. Y prueba de ello fueron los goles anulados a Oyarzabal y Fermín en los primeros 10 minutos del encuentro. El primero no subió al marcador por fuera de juego y el segundo no lo hizo por una falta previa de Dani Olmo sobre Kubo.

Sin embargo, con el paso de los minutos, los pupilos de Hansi Flick se adueñaron del balón y encerraron en su campo a los 'txuri-urdines', que, replegados, buscaban ya sorprender en alguna rápida transición. Y así fue como llegó el 1-0, que marcó Oyarzabal tras rematar de volea un magnífico centro de Guedes desde la derecha.

Aunque en la jugada anterior se anuló un gol de Lamine Yamal, por un fuera de juego muy ajustado. El jugador del Barcelona, tras la disputa de balón entre Koundé y Carlos Soler, quedó en posición ilegal. Pero la imagen que enseñaron del VAR no terminó de aclarar la polémica, ya que solo se apreciaba que una parte de su talón era lo que se encontraba en fuera de juego.

@ESPNDeportes Imagen mostrada por el VAR del fuera de juego de Lamine Yamal

PACO GONZÁLEZ Y EL FUERA DE JUEGO DE LAMINE YAMAL

"El talón de Lamine Yamal...pues está en fuera de juego dos centímetros", era la explicación que daba Pero Martín durante la retransmisión de Tiempo de Juego.

Mientras Dani Senabre, por su parte, decía: "Yo es el primer dibujo del VAR en el que veo que el jugador está casi dentro. Y siempre digo que, aunque esté 0,01 centímetros en fuera de juego, pues es fuera de juego. Pero solo hablo del aspecto visual, que parece que estén en línea".

Pedro Martín iba más allá y comentaba: "Hay goles que se anulan y que es muy difícil comprender porqué. Y esta temporada ya hemos visto varios goles así, donde no había ninguna diferencia entre el fuera de juego y el no fuera de juego".

Y para cerrar el debate, Paco González señaló: "Lo he comentado varias veces. Y hay veces que es casi mejor que no pongan los monigotes del VAR porque con imágenes así es para dejar de creer, porque parece que está todo en línea. Entonces... dices, ¿por qué han quitado el fuera de juego?".