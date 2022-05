La Foto del Día: "Quizás esta noche ni siquiera han dormido juntos”

La foto que hoy me ha llamado la atención la hizo un estadounidense, Elliot Erwitt, en una casa valenciana hace ya 70 años. Es una foto rápida, sin posados. Enmarcado por una puerta, en blanco y negro, capta un instante en movimiento. Al fondo un fogón de cocina económica, huele a carbón. Las paredes alicatadas de blanco. Sobre la primera encimera un gran transistor con antena y una taza de loza fina. En la segunda encimera un mortero pequeño. Y encima maderas dentadas para escurrir la vajilla. Y más arriba todavía una repisa en la que reposan tres grandes orzas de boca muy ancha. La radio derrama una canción alegre, quizá un pasadoble. Y una mujer y un hombre bailan delante del fregadero. Ella, con un delantal largo y un pelo crespo y fuerte que se recoge en una coleta. El con abarcas atadas a los tobillos, con unos pantalones anchos y remangandos. Ella le echa una mano detrás del cuello a él. Las manos se enlazan en lo alto, como si quisieran fundirse. Lo mismo le pasa a las mejillas de los dos, pegadas, como si quiseran juntarse para siempre. Unas horasantes, unos minutos, quizá fuera ayer, el hombre y la mujer han reñido. Han reñido por las cosas de siempre. Cada uno se ha ido a un sitio de la casa. Han evitado hablarse durante horas, quizás durante días. El ha pensado que ella no tiene remedio, que tiene que hacerla ver que tiene razón. Ella ha pensado que él es un testarudo, un hombre con la cabeza dura, un hombre poco cariñoso. No se han hablado para mostrar su disgusto. Quizás esta noche ni siquiera han dormido juntos. Hace unos minutos, mientras sonaba la radio, sus miradas de se han cruzado primero de forma furtiva, después de un modo intenso. Los dos se han acercado., él le ha rodeado la cintura con su brazo y ella le ha cogido la mano. Y se han dejado llevar, se han dejado llevar por la música, se han dejado llevar por una simpatía, por una estima mutua y profunda, por aquella primera sensación de haber sido un hombre y una mujer muy afortunado, muy afortunada por el sí del otro, por una atracción irresistible en la que arden u se queman los reproches y las quejas.