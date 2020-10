La Foto del Día: "Planeta de abandonados"

La foto que me ha llamado la atención hoy la he visto publicada en El Mundo. Es una imagen tomada en un país remoto, en un estancia dominada por un claroscuro. Dos figuras dominan la escena, la luz cae sobre ellas desde arriba. A un lado, un joven sentado en el suelo, desnudo de cintura para arriba. Tiene el pelo ensortijado, pero no se le ve la cara porque está cubierta por una nube de humo, quizás fuma. El joven, delgado, no habla, solo emite alguno sonidos sordos. No camina bien. Recuerda el joven poco. El joven necesita que alguien le lave, que alguien le tape, que alguien le de comer. Tuvo amigos, algunos pocos amigos, cuando era pequeño, pero se han olvidado de él. Sobre su cabeza, una mano. La mano de su madre, una mujer pequeña, cubierta por un manto. Una mujer avejentada, con el rostro oscuro, curtido. Una mujer que vela a su hijo desde que lo echó al mundo, que lava, levanta, da de comer a su hijo. Que le canta a su hijo las mismas nanas que le cantaba cuando estaba en la cuna, que acaricia a su hijo. Y el hijo se queda tranquilo y su cara es la cara de un joven feliz cuando escucha las viejas nanas, cuando se madre le frota, cuando su madre le acaricia. No lo sabe el joven pero es probablemente el hombre más querido del mundo. En un mundo devastado, en un mundo de abandonados, en un planeta de jóvenes que vagan de aquí para allá como si nadie les hubiera concebido nunca, jóvenes que parece que han venido al mundo por causalidad, él, el joven de la foto es el más querido. La madre ha hecho de su dolor tiernas caricias. La madre, sin saberlo, soporta sobre sus hombros el peso de un planeta de abandonados, de jóvenes que vagan de aquí para allá como si nadie les hubiera concebido nunca, jóvenes que parece que han venido al mundo por causalidad.