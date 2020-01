Foto del día: "Pensamos que el enemigo está escondido, que cada esquina del aire es una emboscada"

La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el ABC. Es un retrato del miedo, el miedo a lo invisible, el miedo a una amenaza que no se ve. Un par de personas con rasgos asiáticos miran con atención sus teléfonos móviles. De fondo tienen una gran pantalla en la que aparecen números y letras. Anotaciones abstractas del temor de muchos que venden para poner a salvo la renta del tiempo. Uno de los protagonistas sostiene un bolso con un gesto rígido y se tapa la boca y la nariz con una mascarilla. La mascarilla que filtra las palabras, que destila los sonidos, que hace anónimos los gestos del rostro, se ha convertido en el tesoro más codiciado. Todo el mundo quiere una mascarilla, máscara pequeña, figura de representación, filtro para no ser reconocido, pretexto, pequeño disfraz. Mascarilla, caretilla, careta. No importa que el peligro esté muy lejos, que no haya riesgo. Queremos una mascarilla. El virus es el pretexto, el miedo es el protagonista. Pensamos que el enemigo está escondido, que cada esquina del aire es una emboscada. En cada esquina imaginamos una asechanza, un engaño. Ilusos corremos a taparnos a poner entre nosotros y el mundo un cartoncillo. Sin darnos cuenta de que no es el aire el problema, ni las palabras de los otros que nos llegan por la nariz son el problema. El miedo está en nosotros, la herida está en nosotros, en nuestro sistema respiratorio, en nuestro sistema amatorio que se ha vuelto autoinmune a la vida.

