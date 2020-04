Foto del día: "El padre sabe de penurias pero en su rostro no se adivina ni queja ni lamento"

La foto que me ha cautivado la ha encontrado hoy navegando por internet. Es de un fotógrafo suizo, Rene Burri, que trabajaba en blanco y negro y que retrató la Alemania de los años 50 y 60. Burri inmortaliza la vida cotidiana de un país que está saliendo de la postguerra. Miro sus fotos y luego me miro a mi mismo en los mismos mismos gestos triviales de los personajes retratados por Burri; comer, sorber el café, saludar, en esos instantes que muchas veces se escapan como un suspiro, brisa en la memoria, esos instantes condensan todo el universo. Ayer ya se fue, mañana no ha llegado.

La imagen de la que me he quedado prendado está tomada en un pueblo alemán a finales de los años 50. El pueblo es pobre, las ventanas de las casas, de madera, las aceras desgastas. De la niebla emergen cuatro personajes un hombre de espaldas con unos zapatos muy gastados y un abrigo viejo, un trabajador con mono. Y en primer plano un padre jovial que lleva en brazos a una niña de algo más de un año. Hace frío, pero el padre solo lleva una chaqueta con años y una bufanda cruzada en el pecho. La chiquilla va embutida en un mono y un gorrito claro le cubre la cabeza.

Padre e hija miran a cámara. El padre sabe de penurias pero en su rostro no se adivina ni queja ni lamento. Está convencido, rematadamente convencido, absolutamente convencido, extrañamente convencido de que todo ira mejor. La niña no conoce devastaciones, ha nacido más tarde.. Bien mirado no es el padre el que sostiene a la niña en sus brazos. Es la niña la que sostiene al padre, la que sostiene el pueblo, la que sostiene la extraña seguridad que tiene todo el país de que todo irá mejor. En el instante que se va, con un anima tan leve como la del gorrión, hay una niña que sostiene extrañamente la esperanza de que todo irá mejor.