Foto del día: "El oficio de vestirse no puede darse por descontado"

La foto que me ha llamado la atención hoy la publica La Vanguardia. Es la imagen de una mujer que camina por una calle de Shangai. El retrato debe haberse tomado en verano porque la mujer calza unas sandalias con tacón y los personajes que aparecen al fondo gastan camisa de manga corta. La mujer empuja una de esas bicicletonas que tanto se usan en China, bicicletona de ruedas grandotas. Del manillar cuelga la compra y un bolsito muy florido de un gusto dudoso. La mujer, que ya no cumple 40, viste un pijama rosa chicle con un estampado de perritos blancos, quizás sean ovejas, es difícil precisar. No está descuidada la protagonista de la foto, se ha peinado, se ha puesto sus mejores gafas de sol. Simplemente no ha querido quitarse la ropa de dormir para salir a la calle. Y no debiera extrañarnos tanto. El oficio de vestirse no puede darse por descontado. El oficio de vestirse requiere despertarse, acordarse al despertarse de que estás vivo, requiere lavarse, porque no se cambia uno sin aseo, y lavarse requiere mirarse en el espejo, otro encuentro con uno mismo. El oficio de vestirse requiere buscar en el armario, elegir y uno no puede elegir entre estos y aquellos pantalones sin volver a pensarse a sí mismo, pensarse visto ahora por otros con estos u aquellos pantalones. Una vez hecha la elección de las prendas, es necesario volver a mirarse y aprobar al menos mínimamente el resultado. Ya van tres o cuatro encuentros con nosotros mismos en un corto espacio de tiempo, ¿Quién los puede soportar? Solo el que esté absolutamente distraído por los afanes o el que tenga esa extraña ternura que se reparte en pequeñas dosis, la ternura hacia su persona. No, no es extraño que la gente ande en pijama por la calle, el oficio de vestirse requiere no solo una tolerancia sino una mínima estima por la imagen que aparece en el espejo, por el alma que aparece en el espejo, y eso escasea.

