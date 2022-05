La Foto del Día: " Nada le interesa, todo es hastío y aburrimiento”

La foto que me ha llamado la atención hoy la hizo un estadounidense en la playa de San Francisco al final de los años 60. No hay ni arena, ni bañistas, ni cuerpos al sol. La foto está hecha en invierno y el fotógrafo no ha disparado hacia el océano sino hacia las atracciones perennes que amenizan la ciudad. Bajo luces de feria corren un par de caballos, un tigre y algún dragón. Corren durante horas haciendo círculos al son de una música conocida y pegadiza. Las fieras y las bestias de plástico y cartón trabajan en un tio vivo durante 10 horas al día. No conocen el progreso, siempre vuelven al punto de partida. Sobre el tigre fiero, tigre de bengala, cabalga una señora ya entrada en años. Le cuelga de los hombros un largo abrigo. Se agarra a la barra con las dos manos y mira hacia el suelo, no disfruta del espectáculo del que es protagonista. La señora más que cabalgar el tigre deja que su cuerpo se derrumbe sobre el lomo. Cada vuelta del tío vivo le parece a la señora como la anterior. En realidad, para la amazona esta sensación no es nueva. Porque siempre se le antoja que un día es como otro día, hoy es lo mismo que ayer. Así es la vida, la vida moderna piensa la señora, es una vida pintada con una apatía sin colores. La señora es sincera y reconoce que donde antes había ardor y esperanza, ahora solo le da vueltas a una tristeza cotidiana. La curiosidad se le ha ido empequeñeciendo, por eso lleva la cabeza gacha. Nada le interesa, todo es hastío y aburrimiento. La señora se deja ir. Quiere dejarse ir, no sentir no pensar nada, pero con cada vuelta del Tío Vivo la anestesia que llevaba en las venas se va evaporando, va dejando de hacer efecto y la señora comienza a levantar la cabeza y le va creciendo en el pecho una pregunta. No es un cambio radical, es un cambio minúsculo, en el bosque de su hastío la voz de la pregunta cada vez suena con más fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?