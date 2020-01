Foto del día: "Los ojos buscan, quieren ver lo que no han visto todavía en lo que ha mirado muchas veces"

La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario La Razón. Es la foto de dos hombres maduros,que todo el mundo conoce, dos famosos, dos grandes del cine. Los dos, casi en paralelo miran concentrados una imagen, seguramente una secuencia en una pantalla que nosotros no vemos y que les ilumina las cara. Miran la pantalla con los ojos, pero también con las cejas, con sus pelos canos, con sus patas de gallo, con sus barbas. Con toda su alma y con toda su historia, con su cansancio. Están pegados a lo que miran. El primero se lleva la mano al mentón y se sostiene la barbilla con el puño cerrado. En sus pupilas hay una curiosidad llena de gravedad, es una mirada que parece querer desvelar lo que la costumbre oculta. Mira lo que le es familiar. Pero no hay hueco en sus párpados para la distracción. El segundo de los protagonistas de la foto lo dice casi todo con sus labios apretados. Los ojos buscan, quieren ver lo que no han visto todavía en lo que ha mirado muchas veces. Los dos hombres mirando así son el retrato del conocimiento. Los dos hombres aman lo que miran, lo aman tanto que en cierto modo es lo que da sentido a sus días, por eso consiguen ver, por eso no se distraen. La estima es lo que no les permite pestañear, distraerse, despegarse. La estima excita sus pupilas y les permite conocer. Y después de este instante de la foto se volverán el uno hacia el otro y dirán una o dos palabras sobre lo que han mirado. Y lo visto entrará ahora por el oído no por los ojos. Y volverá a ser nuevo visto por los ojos del otro. p>Escucha ahora 'La Tarde', de 18 a 19Ÿhoras, emitido el 23 de 12 de 2019. 'La Tarde' es un programa presentado por Pilar Cisneros y Fernando de Haro que se emite en COPE, de lunes a viernes, de 15 a 19 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, "La Tarde" ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad, en busca de historias cercanas, de la cara real de las noticias; periodismo de carne y hueso.

Escucha ahora 'La Tarde', de 18 a 19Ÿhoras, emitido el 23 de 12 de 2019. 'La Tarde' es un programa presentado por Pilar Cisneros y Fernando de Haro que se emite en COPE, de lunes a viernes, de 15 a 19 horas.

