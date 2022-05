La Foto del Día: "Fátima está toda ella, descubriendo el mundo”

La foto que hoy me ha llamado la atención la han tomado en un país muy grande, un país de inmensas sabanas de tierra roja, un país de gentes que sufren pero que también ríen mucho. Los mayores hacen bromas como si fueran niños. Un país donde se baila mucho. Un país donde todavía se vive en chozas. En una de esas chozas está Fátima. De fondo una pared de adobe con ladrillos grandes, hechos a mano. Ladrillos sólidos de color coral. Fátima, sentada en una estera, lleva un vestidisto de algodón rosa y se cubre la cabeza con un gorro de lana. Tiene ocho años, los brazos largos y muy delgados, pocas carnes tiene la niña. Sobre el suelo reposa un cuaderno, y varias cuartillas. Fátima empuña un bolígrafo amarillo muy grande que pinta en color azul. Mientras termina de dibujar un coche, poniéndole ventanillas, su cara esta seria y serena. Fátima no hace mueca alguna a pesar de lo difícil de la hazaña. Toda ella es atención. La chiquilla quiere que su madre vea que en la escuela ha aprendido a pintar. De mayor quiere ser médico y llevar una bata blanca y curar a la gente y salvar vidas. Fátima recrea, rehace, le pone su firma, le pone su talento y su historia, su gusto y su disgusto a lo que ha aprendido en un colegio sin sillas y sin mesas. Es una niña lista no porque aprenda rápido, no porque no tenga que esforzarse. Es una niña lista porque lo que aprende en la escuela tiene ya el timbre de su voz, el trazo de su mano, la pasión de sus ojos brillantes. Fátima aprende porque tiene una buena maestra que, debajo de un gran árbol, señala con un palo las letras en una pizarra mientras sus compañeros las cantan. Pero la pitusa también aprendería con una mala maestra. Porque ella está en los dibujos, en los números, en las historias que aprende. Ella está. Fátima está toda ella, descubriendo el mundo.