Foto del Día: "ese rayo de luz le ha llenado de alegría"

La foto que me ha llamado la atención la publica hoy la Vanguardia. La instantánea está tomada en una residencia de ancianos en Amsterdam. En el patio de la residencia han instalado una reproducción a tamaño natural de La ronda de noche del señor Rembrant, un cuadro en el que algunos compadres con aspecto de mosqueteros y sombreros muy grandes recorren las calles de la ciudad . La copia está muy bien hecha y se ve a un elegante caballero vestido de amarillo con faja blanca, pica en mano, conversaranimadamente con otro que parece apoyarse en una lanza corta. Y otro, vestido de colorado y con gárgola, ceba un gran mosquetón. Y dos más allá lucen sus cascos en los que se refleja una luz misteriosa. Y en la otra esquina un holandés bajito toca un gran tambor. Y todo es bullicio, estandartes, ruido, rostros, conversaciones. Estruendo, colores deliciosos, retratos de aguerridos miembros de una milicia dispuestos a todo, sobre todo a vivir. Junto a la reproducción del cuadro, en la residencia camina uno de sus alojados, un anciano que se apoya en un andador con un pequeño motorcito. El anciano calza unas chanclas de piscina y viste sus pies con calcetines blancos. Cada paso es un hazaña. Dialogan las dos estampas, la de la ronda de noche, atropellada, derrochando energía, y la del viejo que avanza lento, pies y pensamiento a ritmo calmado. Pero no está dicho, no está dicho que haya más vida en la ronda de noche que en el paseo del anciano. Al viejo le han vestido, porque ya no le dan las fuerzas para arreglarse el solo, y cuando ha dado el primer paso ha visto un rayo de luz colándose por la ventana entornada y ese rayo de luz le ha llenado de alegría, de agradecimiento, sus piernas y sus brazos torpes se han visto sacudidos por una gratitud inmensa, la vida le ha vuelto a visitar. Quizás ninguno de los señores de la ronda de noche ha estado tan lúcido.