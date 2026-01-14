La alternativa que plantea Maldini para el banquillo del Real Madrid: "Le gusta mucho cambiar a los jugadores de posición y también el dibujo, pero sería el entrenador ideal"

El Real Madrid, tras la derrota en la final de la Supercopa de España frente al FC Barcelona, destituyó el pasado lunes a Xabi Alonso y nombró a Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador del primer equipo blanco.

EFE Arbeloa y Pintus, durante el primer entrenamiento del nuevo técnico

El salmantino dirigió el martes su primer entrenamiento en Valdebebas y este miércoles afronta su primera final con el partido de octavos de final de la Copa del Rey. Un duelo en el que el Madrid se enfrenta al Albacete y donde no debería tener grandes problemas para superar la eliminatoria, pero que examinará al nuevo técnico madridista, que se encontraba dirigiendo desde el pasado mes de junio al filial blanco.

MALDINI ANALIZA LA LLEGADA DE ARBELOA

Y en El Partidazo de COPE, Julio Maldonado 'Maldini' analizó la situación del banquillo del Real Madrid junto a Juanma Castaño.

"Creo que el Madrid no quería dar la sensación de interinidad con Arbeloa y, por eso, ha firmado un contrato algo más extenso. Aunque Xabi tenía firmados tres años y, como hemos visto, eso no garantiza nada", empezó diciendo el experto en fútbol internacional.

Cordon Press Arbeloa dirigirá este miércoles en Albacete su primer partido como entrenador del Real Madrid.

Y agregaba seguidamente: "Pero es cierto, que Arbeloa no es el típico entrenador interino al que le das solo un mes hasta fichar a otro. Y eso, me parece bien por parte del Madrid, que le da confianza".

LAS ALTERNATIVAS AL BANQUILLO DEL MADRID

Maldini, además, dio el nombre de tres técnicos como alternativa a Arbeloa de cara al futuro. "La mejor opción para el Real Madrid sería Enzo Maresca, que está sin equipo ahora mismo después de entrenar al Chelsea. Me parece un entrenador espectacular. Aunque le gusta mucho cambiar el dibujo y a los jugadores de posición; y eso, en el Madrid, quizás le costaría hacerlo un poco más", señaló.

EFE Enzo Maresca, en su etapa como entrenador del Chelsea

El comentarista fue más allá y afirmó: "Pero desde el punto de vista de estratega en el banquillo, Maresca me parece buenísimo".

Y para finalizar, Maldini también habló de Klopp y Zidane. "Se habla mucho de Klopp, pero parece que ya ha dicho que no. Sin embargo, en cuanto a prestigio... sería un entrenador tremendo para el Real Madrid. Y la opción Zidane parece descartada", aseguraba. Y añadía como conclusión: "Es muy difícil elegir un entrenador y el Madrid no tiene mucho donde elegir realmente, por lo menos ahora mismo. Otra cosa será cuando termine la temporada. Pero, insisto, creo que Maresca sería el entrenador ideal para el Real Madrid".