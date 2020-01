Foto del día: "Esa mirada de la niña es la que nos hace a los mayores evitar que se nos sequen los ojos"

La foto que me ha llamado la atención hoy no la publica nadie, la he tomado yo al final de main street con mi móvil pocas horas antes de que lancen la roca fuera de las aguas europeas. La imagen es del escaparate de una peluquería, un escaparate limpio decorado con letra doradas. Dentro del salón se ve a un par de mujeres: una rubia y otra morena. Están frente a unos espejos de marcos barrocos. Están muy calladitas, muy quietas mientras les atusan con esmero. En primer plano hay un sofá muy historiado en el que está sentada una niña que acaba de salir del colegio y que viste un uniforme gris. La niña de espaldas luce dos largas coletas de trigo, trigales de verano, verano temprano que le sube por el cuello a la niña y la niña tiene la piel muy blanca. Son las cinco y a la niña le han traído el té en una bandeja dorada con una taza de porcelana pintada con rosas. Rosas en las mejillas, rosas en la taza. Una chica muy amable le sirve con una jarrita una nube de leche. La niña de los trigos y los rosales mira y remira. Tiene la niña prisa por hacerse mayor, por venir a que la peinen, a que le pinten el pelo, a que le corten las coletas y esa mirada de la niña es la que nos hace a los mayores evitar que se nos sequen los ojos. Que nos den a los mayores ojos sencillos,ojos sinceros, ojos como los de la niña, ojos de trigo y ojos de flores.

Escucha ahora 'La Tarde', de 18 a 19 horas, emitido el 31 de enero de 2020. 'La Tarde' es un programa presentado por Pilar Cisneros y Fernando de Haro que se emite en COPE, de lunes a viernes, de 15 a 19 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, "La Tarde" ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad, en busca de historias cercanas, de la cara real de las noticias; periodismo de carne y hueso.

En "La Tarde" también hay hueco para los testimonios, los sucesos y los detalles más relevantes y a veces invisibles de todo lo que nos rodea. Esta temporada, Pilar y Fernando seguirán cautivando a la ‘gente gente’ acompañados del divulgador científico por excelencia en España, Jorge Alcalde; del humor atrevido de Juan Solo; de Javier García Arevalillo analizando series o Juan Orellana con los estrenos de cine. Según el Estudio General de Medios (EGM), más de 400.000 personas eligen "La Tarde" de COPE cada día para informarse y entretenerse.

En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible gratis para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android, se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

Además, si te gusta el deporte, te recomendamos la aplicación de Tiempo de Juego para App Store y Android.