Foto del día: "¿Dónde está la vida que hemos perdido todos viviendo?"

La foto que me he llamado la atención la publica La Razón en su portada. Cuando la he visto me ha sobresaltado, por un segundo me ha sobrecogido. Porque esta foto ya lo había leído, la había leído hace tiempo en un verso. Y he corrido a mirar quien la firmaba: es una foto de agencia, de la agencia Reuters y he estado por llamar a la oficina en China porque el fotógrafo se tiene que llamar Tomás, solo se puede llamar Tomás, como el poeta. La imagen retrata tres figuras, una mujer con una niño o niña en brazos y un hombre joven. Los tres llevan mascarillas y gafas de plástico. Y encima de las máscarillas y de los gafas se han puesto una grandes bolsas de plástico. Caminan así, envueltos en unos sudarios transparentes, sudarios como como el de Laura Palmer. Parecen larvas de una vida retraía, de una vida que no fuera a levantar nunca las alas. El miedo a la enfermedad no los ha hecho más transparentes, sus rasgos están desleídos. Parecen sanos pero andan ya como si hubiera llegado su hora, ¿dónde está la vida que han perdido estos fantasmas en su afán por vivir? ¿Dónde está la vida que han, hemos perdido, todos viviendo? Grita el poeta, grita Tomás como si él también hubiera visto la foto. Es invierno y bajo el frío y la nieve no se nota que las venas se han quedado vacías, que no hay más que plástico y liquido para esterilizar donde hubo arterias. Pero luego llegará abril con su crueldad y la tierra empezará a despertar, de hecho ya empiezan a florecer los almendros, y las lluvias de primavera y la explosión de los jaramagos y la tibieza en las esquinas del aire nos harán preguntarnos bajo los sudarios que nos hemos puesto al salir de casa ¿Dónde está la vida que hemos perdido todos viviendo?

Escucha ahora 'La Tarde', de 18 a 19 horas, emitido el 10 febrero de 2020. 'La Tarde' es un programa presentado por Pilar Cisneros y Fernando de Haro que se emite en COPE, de lunes a viernes, de 15 a 19 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, "La Tarde" ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad, en busca de historias cercanas, de la cara real de las noticias; periodismo de carne y hueso.

En "La Tarde" también hay hueco para los testimonios, los sucesos y los detalles más relevantes y a veces invisibles de todo lo que nos rodea. Esta temporada, Pilar y Fernando seguirán cautivando a la ‘gente gente’ acompañados del divulgador científico por excelencia en España, Jorge Alcalde; del humor atrevido de Juan Solo; de Javier García Arevalillo analizando series o Juan Orellana con los estrenos de cine. Según el Estudio General de Medios (EGM), más de 400.000 personas eligen "La Tarde" de COPE cada día para informarse y entretenerse.

En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible gratis para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android, se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

Además, si te gusta el deporte, te recomendamos la aplicación de Tiempo de Juego para App Store y Android.