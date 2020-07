La Foto del Día: "Demasiado fina es la porcelana de los refugios".

La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario El País. En la instantánea aparece una señora de mediana edad, rubia, peinada hacia atrás, con ojeras pronunciadas, señal de que debe trabajar mucho. Tiene la señora un porte elegante y las manos protegidas con dos guantes blancos. Sostiene un marco negro y lo mira con atención. Dentro del marco hay una ilustración: el conocido muchacho Tintín, junto a su perro Milú, está refugiados en un gran jarrón de porcelana china con dibujos celestes. Los dos, el perro y el muchacho tienen cara de preocupación. Un gran dragón con cabeza de tres orejas y un cuerpo muy largo de salamandra los amenaza. Parece el dragón una gárgola mala salida de una pesadilla. La señora de la foto es la directora de una casa de subastas y la ilustración es de Hergé. Fue dibujada para ilustrar el Loto azul. El muchacho Tintin está solo, solo en un mundo muy grande, el dragón muda de piel y alterna entre los colores de la amistad traicionada, la infidelidad, el desastre, demasiados colores tiene el dragón. En lucha y en contraste la limpia dedicación del muchacho Tintín y el olor sucio de la bestia que duerme en guaridas sin luz y se baña en lo más oscuro de cada uno. Demasiada fina es la porcelana para proteger al muchacho Tintín, demasiado fina es la porcelana de los refugios, de los lugares seguros que buscamos. Y ahí queda el muchacho Tintín esperando a un amigo, al padre que nunca sale, esperando a que alguien le diga que no debe tener miedo, esperando que alguien le haga compañía, esperando que alguien le haga ver que el dragón no puede tocarle, esperando que alguien le diga que la victoria del dragón es de otro cuento que no tiene nada que ver con el suyo.