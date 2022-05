La Foto del Día: "Ha debido pasar algo importante, algo apasionante”

La foto que me ha llamado la atención hoy es del sábado y está tomada en un bar de Madrid. Un bar con luces íntimas, decorado con esmero, seguramente es un pub adaptado a los gustos del vecindario. Detrás de la barra, en los vasares, muchas botellas de licor nacional. Doce personas, más mujeres que hombres, reunidas en un espacio muy estrecho miran a la protagonista de la escena: la televisión. Varios llevan camisetas blancas. Ha debido pasar algo importante, algo apasionante. Porque unos levantan una mano para protestar como si el árbitro pudiera oírles a través de la pantalla, otros sonríen y hay una chica, sembrada de tatuajes que levanta los dos brazos y junta las puntas de los dedos como si estuviera quejándose de unos macarrones a la arrabiata, demasiado blandos o no suficientemente rabiosos. A la izquierda un chiquillo se agarra con fuerza a una bufanda como si tirando mucho de ella pudiese conjurar el futuro. Al fondo, al camarero se le ven unos ojillos muy abiertos, no quiere perderse la jugada. Nadie en la foto está distraído. Nadie piensa en la hipoteca, en el dolor de espalda, en el chico que le acaba de decir que sí o que acaba de decirle que no. Todos están con todo lo que son, con todas sus neuronas, con todas sus tripas imantados, pegados, hechizados, seducidos por lo que está pasando. Como si no hubiera pasado, como si la preocupación por el futuro hubiera desaparecido. Todas las vísceras pendientes del instante que aparece en la televisión. No hay nada detrás ni nada delante, solo el presente de un cuero que rueda. Y es un gusto verlos, ver una pasión que dispara y fija que la atención, que concentra el tiempo en lo que realmente es : un presente, todo lo que hay delante y todo lo que hay detrás está en ese presente.