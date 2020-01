Foto del día: "Cuando la memoria del rostro del amigo casi se haya borrado, de pronto volverá"

La foto que me ha llamado la atención la publica hoy la Vanguardia. Es un imagen de chavales negros que viven en Barcelona y que se entrelazan hasta formar una melé de cabezas, y cuerpos que se funden. En el centro hay uno de ellos al que que abrazan todos y al que no se le vé porque está tapado por dos manos y dos codos. Dos chicos sonríen, pero la atención se fija pronto en la cara de una de las chicas que mira a cámara. A la chica le ríen los ojos, le cantan los dientes, en la mirada la alegría de la amistad. Hay cierta picardía inocente en sus pupilas. Hay en sus poros un rebosar de complicidad, de satisfacción serena. Amigos. La chica de la foto seguro que tiene uno o dos a los que prefiere. Un amigo preferido, sin saber por qué, que no es ni el más listo, ni el más guapo. Hay en el amigo un modo de escuchar música, de leer, de sufrir y esperar, de hacer confidencias, hay un modo en el amigo de estar callado, de decir y de no decir que le sacude de un modo diferente. No son mariposas en el estómago, no, es la vida de siempre pero con un color, un filtro, un tono, una vibración que la hace diferente y que solo le llega a la chica de la foto con ese amigo. Y luego puede que se separen, y que se separen para siempre, que la separación no haya quien la remedie por más lejos que se viaje, porque el amigo puede estar ya más allá de cualquier viaje. Y puedo que la chica de la foto incluso olvide al amigo. Pero una mañana, desde más allá de cualquier viaje, de forma inesperada, cuando la memoria del rostro del amigo casi se haya borrado, de pronto volverá la memoria que vence el tiempo, la memoria del color, del filtro, del tono, de la vibración que solo le da a la vida el amigo. Y el rostro, más viejo, más vivido de la chica de la foto, se volverá a iluminar como hoy.

Escucha ahora 'La Tarde', de 18 a 19 horas, emitido el 17 de enero de 2020.

