"Hay mujeres que quieren parir en casa sola con su madre y ya está, pero se olvidan de los datos; por cada parto complicado en un hospital en casa se complican 10"

Una nueva y peligrosa tendencia está ganando visibilidad en Reino Unido: el free birth, o la decisión de algunas mujeres de dar a luz completamente solas, en casa, sin asistencia de médicos ni matronas. Este fenómeno, analizado por Jorge Bustos y Alberto Herrera en el programa ‘Herrera en COPE’, se está extendiendo impulsado por la desconfianza en el sistema sanitario y el poder de las redes sociales.

El trágico precedente de Jennifer Cajell

La polémica ha saltado a la primera línea mediática a raíz de la historia de Jennifer Cajell. Tras un primer parto complicado, decidió tener su segundo hijo en casa, desoyendo las advertencias médicas. El parto sufrió graves complicaciones: el bebé nació sin respirar y Jennifer comenzó a sangrar abundantemente, lo que provocó que murieran tanto el bebé como ella.

Desconfianza y redes sociales, el cóctel del ‘free birth’

El caso de Cajell ha destapado un clima de creciente desconfianza en el sistema sanitario británico. Cada vez más mujeres comparten sus experiencias, a menudo negativas, en redes sociales, lo que alimenta una narrativa que aboga por evitar la intervención médica en los partos.

Quienes defienden esta práctica argumentan que "el parto no es una enfermedad" y recuerdan que "durante miles de años las mujeres parieron sin hospitales". Buscan tener el control total sobre el proceso, concibiendo el nacimiento como "un rito, como un acto íntimo, prácticamente sagrado", en el que la presencia de personal sanitario rompería esa intimidad.

La cruda realidad de los datos

Sin embargo, como ha señalado Alberto Herrera, los datos contradicen esta visión. Las cifras son alarmantes: por cada parto complicado en un hospital, se complican diez en casa sin atención sanitaria. Como consecuencia, la mortalidad se multiplica por otros 10 en estos casos.

La paradoja es que muchas de estas mujeres eligen el parto en casa para proteger a su bebé, pero acaban exponiéndolo a más riesgo. En España, los partos en casa representan menos del 1% y, en su mayoría, cuentan con la asistencia de matronas profesionales. No obstante, ya han comenzado a circular vídeos en redes sociales de partos domésticos sin supervisión, lo que evidencia el preocupante poder de los testimonios online.