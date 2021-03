La Foto del Día: "Ojos prisioneros"

Al pasar una hoja de un periódico esta mañana se me han quedado los ojos prisioneros de una foto con una imagen conocida, familiar. Delante de un cuadro, delante del cuadro, un actor vestido de época, con botas altas y las manos en jarras. La noticia era el texto que declama el actor pero ya digo que los ojos se me han quedado prisioneros de la pintura. Al fondo, Breda, fortaleza muy principal, sigue ardiendo y el humo del combate, el humo blanco de los muchas almas muertas en el asedio, el humo negro de la esperanza perdida y de los infortunios de largos meses, el humo sube hacia un cielo encapotado, un cielo que intenta digerir tanta enemistad. Están los hombres de los dos bandos frente a frente. Y las picas largas, las picas de 27 palmos, descasan en los hombros de los tercios españoles. Un auténtico bosque de picas que lo dice todo de los asaltantes. Los vencidos comparecen casi desarmados. Y sigue donde estaba el caballo zaino mostrando con orgullo sus ancas. Y el señor Nassau, con un calzón pardo adornado en oros, y una paloma de encaje en el cuello y un sombrero chambergo lleva en la mano la llave de la fortaleza que va a entregar y hace ademán de agacharse para ponerse de rodillas. Porque cuando uno ha sido derrotado hay que reconocerlo. Y el señor general Spínola, con armadura pavonada y una banda rosa al pecho lo detiene para que no se humille, porque que el señor de Nassau y sus hombres han perdido, pero siguen siendo hombres con padres y madres, con hijos hombres que sirven a una bandera y a una nación, pero hombres tan hombres como los del señor Spínola y no hay que humillar, nunca humillar. Y por eso el señor general Spínola le mira a los ojos, le alarga una mano al hombro se inclina también él ante el vencido para que no esté tan abajado y en ese gestó está dicho todo, en ese gesto de compasión hacia el vencido, se ve la alta humanidad del señor general Spínola. Que de esa compasión se me han quedado los ojos prisioneros.