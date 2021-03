La Foto del Día: "Hermanos mayores"

La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en el diario El País. No es una foto, en realidad es un fotograma de la película Adú, la película de Salvador Calvo que cuenta una historia que empieza en Camerún. El encuadre es perfecto. El fotograma retrata la parte de atrás de una camioneta verde. Verde es un decir porque la pintura se ha ido desgastando y deja ver el metal herrumbroso. A través de una gran ventana trasera, sin cristal, se ven a los ocupantes de la renqueante y pequeña guagua. Una mujer con un niqab negro que solo tiene los ojos y las manos destapadas, un señor barbudo con un turbante de rojo y oro. Y dos chicos bajo dos bolsas de plástico que cuelgan de una cuerda. Así se viaja en África. El chico mayor, con una camiseta azul arrugada y rota, tiene la mirada fija en algún punto impreciso. Los ojos centellean, la frente despejada. El chico pequeño, con el gesto mas suave, labios muy gruesos, también tiene los ojos puestos en un lugar impreciso. Los azabaches del chico menor reflejan con sinceridad su desconcierto, su extrañeza, su sorpresa. Tienen un fondo de confianza. Los del mayor ya apuntan un toque de furia. El chico mayor le echa un brazo al cuello al chico menor. Y en esa brazo del hermano mayor al hermano menor está todo. En un rincón del mundo en el que se viaja de cualquier modo, se sobrevive como se puede, a base de mucha lucha, el brazo del hermano mayor en torno al cuello del hermano menor es una casa, una patria y una canción. Una casa porque un hermano conjura la soledad. Una patria porque un hermano mayor es la tradición con nombre propio, con presente. Una canción porque ese brazo del fraterno tiene la música de la esperanza. Hermanos sí, hermanos mayores para hacer bien el viaje siempre tortuoso de la vida.