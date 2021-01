La Foto del Día: "Un camino nítido, el mejor consuelo"

Hoy estoy sin papeles, así que la foto que me ha llamado la atención la he encontrado trasteando en internet. El retrato es de una fotógrafa estadoiunidense que se ha ido a un rancho de Texas. Se podría titular el camino y la fiesta. Dos chicas, una morena y una rubia, de espaldas, ataviadas con trajes de gasa esperan sobre un sendero. La morena viste de azul con botas del mismo color. Tiene las manos en jarras y mira al horizonte. La rubia, con un vestido rojo, mas corto y con faralares, también lleva las botas a juego. Y también mira hacia lo lejos. Las dos han dejado en casa la ropa de faena, las dos se han puesto sus mejores galas quizás esperando una verbena, algo de música, sonrisas y besos. Y la dos están en un pasaje desierto, desarbolado, al fondo parece intuirse un depósito de agua, un par de árboles pidiendo compasión y unas manchas negras que parecen ganado pastando. Detrás de la tierra baldía, sin arar, una pequeña colina y un cielo muy azul. No hay celebración a la vista, solo el camino, a ratos pedregoso, que se abre, eso sí, nítido hacia el horizonte. Y para quien espera la fiesta puede parecer poco una senda bien marcada, pero a mi, que queréis que os diga, una senda, un camino nítido me parece en este momento el mayor consuelo, la única fuente de alegría. Y no está de más vestirse de gasa ligera y alegre para recorrerlo.