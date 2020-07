Foto del Día: " las azoteas siempre guardan un secreto"

La foto que me ha llamado la atención la ha hecho Sohrab Hura en Nueva Delhi y la he visto en internet. Es el retrato de cuatro azoteas de la capital india, cuatro azoteas con un fondo verde. Las cuatro están a diferentes niveles. En la primera azotea, la más baja, delante de unos tanques de agua, una mujer con una camiseta rosa habla con alguien que no está en la imagen, quizás habla para sí, quizás reza, el caso es que extiende una mano y habla. En la segunda azotea hay un hombre que mira a la mujer que está en la primera azotea, la mira con las manos cruzadas. La mujer de la primera azotea no se da cuenta de que el hombre de la segunda azotea le mira. Pero el hombre de la segunda azotea tampoco se da cuenta de que en la tercera azotea, la azotea más lejana, la que se encuentra casi entre los árboles, hay un joven que está en jarras y que también le está mirando. El hombre de la tercera azotea también al de la cuarta azotea, que es la más alta. Este cuarto, en la cúspide de las azoteas de Nueva Delhi sí sabe que le están mirando. Se apoya con un gesto de confianza en el borde del edificio con los brazos desnudos. Viste una camiseta de tirantes, se agarra el pantalón y habla sosegadamente con su vecino. Le sostiene la mirada. Se sabe mirado y mira. Las azoteas siempre guardan un secreto: a menudo mientras estamos en nuestra azotea, distraídos, agitados, no sabemos que alguien nos mira. Hasta que en una escalera imaginaria de miradas llegamos a la última azotea, descubrimos que unos ojos se han posado sobre nosotros y relajadamente, por fin, nos apoyamos en lo que tenemos más cerca.