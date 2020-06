Foto del Día: "franela gastada para un frío que ya se ha pasado"

La foto que me ha llamado la atención está en la web de PHotoEspaña y es una obra de arte de Piedad Isla. En blanco y negro. La juventud y lo que no es la juventud han salido a limpiar el monte. Y hay un grupo de paisanos, vecinos y vecinas, serán docena y media en medio de la labor se detienen y miran, como quien mira algo algo de mucho adelanto, se entretienen en mirar el objetivo que les va a tirar el retrato. Tres mozos recios y fibrosos, con la piel curtida por el viento del norte intentan arrancar lo que queda de un rebollo. Otro, de espaldas, sigue dando golpes. Uno de ellos se ha echado el hacha al hombro. Llevan los mozos ropa pobre, franela gastada para un frío que ya se ha pasado. Detrás, un paisano, con más años, cara una cara huesa y una boina muy calada, mira sin curiosidad, como si no entendiera que ciencia hay en hacer fotos a la lucha contra la naturaleza, al empeño, a la labor que requiere muchos días para que el campo de pan. Pero a las mujeres, que están en el otro lado, que llevan pañuelo a la cabeza, varas de avellano para apoyarse y lona en los pies, a ellas sí les hace gracia. Y les viene media sonrisilla a la cara y les ríen los ojos en el robredal. Porque sí, porque es cosa de la que alegrarse, que los retratos son como los espejos que se ve una con sus arrugas, arrugas y años de limpiar el monte, de haber encalado, de haber segado, de haber aventado, de haber ido y venido a la era, que el retrato lo deje claro, que se ha trabajado mucho, que todo lo que eran antes rebollos es ahora tierra de pan, que las manos, que las caras lo dicen todo: que se ha luchado mucho, que se ha querido mucho.