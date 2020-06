Foto del Día: "sabe que se ha abierto la puerta de la celda"

La foto que me ha llamado la atención la pública el diario el Mundo. Es la foto de un recuentro. El reencuentro entre una tía y un sobrino. Han estado meses separados. Se han hablado sí, pero le ha faltado a los dos esa cercanía en la que el otro se reconoce por cierto olor, por cierta manera de cortar el pan cuando se está comiendo, por cierta forma de subir una de las cejas o de morderse los labios cuando se tiene miedo, por un cierto modo de arrancar a andar con un cierto movimiento del pie derecho, por un cierto modo de usar el cepillo de dientes. Porque los otros, los otros a los que queremos los llevamos dentro de nuestra piel, los llevamos dentro con el modo en el que pasan la página al leer, con el modo en que se descomponen al estornudar. Tía y sobrino se han hablado pero no se han visto, no se han olido, no se han tocado. Y ahora, por fin, se palpan. El sobrino, tapado con una mascarilla, enfundado en un plástico extiende sus brazos desnudos y aprieta con fuerza las espaldas de su tía. Cierra los ojos para sentir los brazos de su tía. Y la tía aprieta su cara contra el cuello del sobrino, se entrega toda ella al momento en el que un cierto olor, un cierto modo de arquear la ceja, un cierto modo de andar es más contundente que todas las consideraciones y que todo lo que ha sentido y pensada sola. Porque cuando uno está solo construye sistemas perfectos en los que las penas, las angustias, las alegrías y los resentimientos encajan a la perfección. Encajan en la perfección de una lógica carcelaria. Pero en un instante así, los brazos del otro, el aliento del otro, el pecho del otro sobre nuestro pecho derrumba la lógica que nos había dejado entre barrotes. En un instante así se entrega uno porque sabe que se ha abierto la puerta de la celda.