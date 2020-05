Foto del Día: "aquello valía mucha plata y mucho oro"

La foto que me ha llamado la atención la he encontrado viajando por internet. Es una imagen de Chris Steele un fotógrafo que vive en Londres y que ha quedado confinado en una pequeña calle, en un fondo de saco con un jardín en el que han empezado a crecer las flores. Chris hace fotos a seas flores y se las manda a su mujer que está en Japón. En este caso se trata del retrato de cinco varas muy tiesas de tulipanes sobre un fondo de hierba. Cuatro de las varas se han abierto, la quinta un capullo a punto de reventar. Sobre el terciopelo rojo y tenso de los pétalos, se derrama la luz de una mañana de mayo. Y tienen los cuatro tulipanes el color de la púrpura de Tiro, la purpura imperial con la que soñó el rey sabio, el rey Salomón. Quiso el sabio rey hace muchos años un manto con el color de la púrpura de Tiro y mandó una embajada entre los fenicios que eran los que sabían fabricarla. Llegó el embajador a la tierra de los fenicios y le dijeron las gentes del comercio que para que el manto del rey Salomón pudiera tener la púrpura de los tulipanes había que pescar caracoles de mar y antes de pescarlos darles un susto para que les saliera a los caracoles el ungüento con el que se fabricaba la púrpura. Había que llenar muchas alforjas de caracoles de mar asustados, mucho miles de caracoles asustados destilaban un escaso gramo de púrpura. Y aquello valía mucha plata y mucho oro, pero los señores fenicios estaban dispuestos, si se les pagaba, a cerrar el trato. Y volvió el embajador y se lo contó al rey Salamón que decidió que su pueblo tenía hambre, que había muchos pobres y que era mejor vestir sin púrpura. La púrpura que no tuvo el rey Salómon la tienen ahora unos tulipanes que nadie ha plantado en un jardín de Londres.