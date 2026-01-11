Rafael Louzán, en Tiempo de Juego: "El año que viene se jugará la Supercopa de España en Catar"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, ha confirmado que la Supercopa de España abandonará Arabia Saudí en 2025. En una entrevista en 'Tiempo de Juego' justo antes de la final entre el Real Madrid y el FC Barcelona, Louzán ha desvelado que la RFEF ya negocia con Catar como alternativa para albergar el torneo el próximo año. El motivo es la celebración de la Copa de Asia en territorio saudí durante las mismas fechas, lo que obliga a buscar una nueva ubicación para la competición.

El futuro de la Supercopa

Aunque el contrato con Arabia Saudí se extiende hasta el año 2029, la celebración de la Copa de Asia obliga a hacer un "salto" en 2025. Según Louzán, fueron los propios saudíes quienes plantearon la situación. Ahora, las negociaciones se centran con Catar, que asumiría el coste del evento. "Tenemos un buen contrato, muy buen contrato, es verdad que todo es mejorable", ha afirmado el presidente, dejando la puerta abierta a una mejora en las condiciones económicas. Además, ha señalado que se está valorando la posibilidad de trasladar el torneo a la primera semana de febrero para evitar las "fechas muy señaladas" de enero.

Copa del Rey, Mundial y relaciones institucionales

Preguntado por el formato de la Copa del Rey, Louzán ha reconocido las críticas sobre el sistema de competición. "Es verdad que es un sorteo muy dirigido", ha admitido, aunque ha añadido que existen "disparidad de opiniones" incluso dentro de la federación. Pese a ello, ha defendido que el formato actual es "atractivo" y que los patrocinadores están "encantados", por lo que, en principio, "no se va a tocar" la estructura del torneo.

Respecto a los altos precios de las entradas para el próximo Mundial fijados por la FIFA, con partidos que superan los 200 dólares, Louzán ha asegurado que la RFEF ha solicitado formalmente una "reconsideración" de las tarifas. "Hemos trasladado, no solo España, sino más países, una reconsideración", ha explicado, y ha avanzado que volverán a insistir en una próxima reunión con el organismo internacional.

En el palco de autoridades, el presidente ha mantenido un trato cordial tanto con Florentino Pérez como con Joan Laporta, presidentes de los clubes finalistas. "Estuvimos charlando un rato", ha comentado sobre su encuentro con el mandatario del Real Madrid, desmintiendo una relación fría. "Conmigo ya casi es difícil llevarse mal", ha bromeado. También ha confirmado que se cruzó con Karim Benzema, mientras que no coincidió con Javier Tebas, presidente de LaLiga, que abandonó el país el viernes.

La mejor edición y la salud del seleccionador

Louzán ha calificado la presente edición del torneo como un éxito rotundo, haciéndose eco de la opinión de los anfitriones. "Probablemente, de las ediciones que se han celebrado en Arabia Saudí, es la mejor", ha sentenciado, destacando la gran acogida de la nueva 'fanzone'. En cuanto al seleccionador nacional, Luis de la Fuente, ha informado que no pudo viajar a la final por un proceso de "gripe A", pero que ya se encuentra "muy, muy recuperado" y "en forma".