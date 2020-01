Foto del día: "Vuelven a cavar, queda un mundo por hacer"

La foto que me ha llamado la atención la publica hoy La Vanguardia. Es una foto documental, sencilla, sin pretensiones artísticas. Bajo la terraza de un chiringuito de playa dos hombres están encorvados, cavando. Cavan con energía, con el cuerpo en tenisón, levantan dos palas bien cargadas . La reciente borrasca ha causado un importante destrozo en el negocio. Las mesas y las sillas están apiladas, las palas se hunden en la arena y despejan lo que esté enterrado. Y, a pesar de la desgracia, a pesar de la ruina, a pesar de que la necesidad es grande los hombres encuentran alegría en la faena. No, no es que cavar sea leve. Sudan, les duele la espalda, hay que hacer una pausa, se les viene a la cabeza lo mucho que se ha perdido. Pero hay en el trabajo un alivio, se dan ánimos mutuamente, se hacen alguna broma, entonan una copla, se sientan a almorzar juntos bajo el sol del invierno que ha vuelto y mientras recuperan fuerzas surge la conversación discreta sobre lo que uno lleva dentro. Vuelven a cavar, queda un mundo por hacer y el mundo está lleno de playas inundadas por la arena de las borrascas, el mundo está lleno de campos que arar, de enfermos que curar, de niños y de abuelos que atender, de platos que lavar, de discípulos a los que enseñar, el mundo está lleno de noches largas sin sueño, el mundo está lleno de madrugadas en las que hay que ganarle al sol horas, de papeles que escribir, de auxilios que prestar, de cosas por inventar, de paredes por pintar, de lecciones que aprender...pero con cada palada mueve uno el sistema solar y es dulce el cansancio que aleja la queja, es consolador entrar en las entrañas del universo y de la historia desde el trabajo al borde de cada playa porque a todas las playas llegan las olas de un oceáno infinito.

Escucha ahora 'La Tarde', de 18 a 19Ÿhoras, emitido el 24 de enero de 2020.

