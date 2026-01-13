Jorge Bustos: "Me consta que uno de los puntos de fricción entre la directiva del Real Madrid y Xabi Alonso ha sido la preparación física"

El analista Jorge Bustos ha desgranado en 'Herrera en COPE' los motivos de la salida de Xabi Alonso del vestuario blanco. Según Bustos, la decisión, tomada por Florentino Pérez desde hace tiempo, se ha precipitado tras la derrota en la final de la Supercopa, que fue "la gota que ha colmado el vaso" de la paciencia en el club. Este descontento, apunta, es mayoritario también entre la afición.

Bustos recuerda la máxima que impera en la entidad madridista, donde no existe la paciencia. "En el Madrid o se gana, y a ser posible dando espectáculo o te echan, esto es así", ha afirmado con rotundidad.

Una temporada sin rumbo

Pese a todo, un sector del madridismo le habría dado una última oportunidad. Es cierto, según el análisis, que el equipo no ha encontrado el fútbol esta temporada, dilapidó una ventaja importante en Liga y la plaga de lesiones no ha ayudado a consolidar un proyecto. A esto se suma una posible falta de compromiso por parte de algunos jugadores.

La preparación física, el detonante

Sin embargo, el punto clave de la ruptura ha sido otro. "Me consta que la dirección del club le da una especial importancia a la preparación física de la plantilla, y me consta que este ha sido 1 de los puntos de fricción con Xabi", ha revelado Bustos. La incapacidad del técnico para inducir un mayor compromiso en sus jugadores se señala como otra de las causas de su cese.

La preparación física de los jugadores ha sido uno los puntos de fricción con Xabi" Jorge Bustos Periodista

A pesar de la destitución, Jorge Bustos ha querido destacar la elegancia del exentrenador vasco, del que ha dicho que "es un caballero" tanto en los buenos como en los malos momentos. "Y eso para mí tiene un valor, ahora que el fútbol ha sido tomado por los horteras", ha sentenciado.

El encargado de reconducir la situación será, de momento, Álvaro Arbeloa, a quien le corresponde enderezar el rumbo del equipo de aquí al mes de junio. "Buena suerte, Álvaro, estamos en tus manos", ha concluido Bustos.