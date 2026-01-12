Silvia Rodríguez, española en Groenlandia: "No hay dinero que pueda pagar esta región, están muy, muy unidos a la tierra, muy unidos a la naturaleza"

Silvia Rodríguez, natural de Los Sauces (La Palma), lleva 12 años viviendo en Nuuk, la capital de Groenlandia. En una entrevista en el programa 'La Linterna' de COPE, esta española ha ofrecido una perspectiva única sobre la vida en el Ártico y el sentir de un pueblo que ve cómo su tierra se convierte en un punto caliente del tablero geopolítico mundial.

Su llegada a la isla fue por el trabajo de su marido, especialista en modelos matemáticos de pesquería en el Natur Institut. Rodríguez ha relatado las dificultades iniciales para adaptarse, especialmente con el idioma, pero desde 2015 trabaja de forma estable y se siente una más en una sociedad que describe como acogedora.

Un carácter "muy unido a la tierra"

Pese a la morriña ocasional, se siente "bastante en casa" en Nuuk. Ha encontrado similitudes con la cultura canaria en la forma de ser de los groenlandeses, a quienes describe como gente que se ayuda mutuamente. "Los groenlandeses son personas que tienen muy buena voluntad, si pueden, te ayudan, son simpáticos", ha afirmado.

Esta conexión humana se extiende a un profundo vínculo con el entorno. Para los locales, la naturaleza es un pilar fundamental de su identidad, algo que no se puede mercantilizar. "Si tienen la posibilidad de ir a cazar o de salir a la naturaleza, de navegar [...] no hay dinero que pueda pagar eso para ellos", explica Silvia. "Están muy, muy unidos a la tierra, muy unidos a la naturaleza".

No hay dinero que pueda pagar esta región"

De la broma a la preocupación

Respecto al interés de figuras como Donald Trump por comprar la isla, la reacción local ha evolucionado. Según Rodríguez, al principio se lo tomaban "muchísimo a broma", pero ahora empieza a notar que "hay más gente que se entristece, que se enfurece". La percepción es que la amenaza es más real, una situación que pone de manifiesto la creciente tensión en la batalla por Groenlandia.

Se percibe como alguien que está un poco fuera de sus casillas"

Muchos groenlandeses se sienten dolidos por "no ser incluidos en el diálogo", aunque confían en la protección de la diplomacia danesa. La insistencia de Trump en la posible compra de la isla se ve como una excentricidad. "Se percibe como alguien que está un poco fuera de sus casillas", ha comentado Silvia sobre la visión que se tiene del magnate.

Un hombre pasa junto a carteles de protesta en Nuuk, capital de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca.

Recursos, clima e independencia

Aunque la isla posee una enorme riqueza de recursos mineros y tierras raras, Rodríguez cree que el principal interés es su posición geopolítica. Al mismo tiempo, el sentimiento independentista ha crecido, pero choca con la incertidumbre económica. La población se pregunta cómo podría financiarse un estado soberano con apenas 50.000 habitantes: "¿Cómo vamos a pagar los hospitales, cómo vamos a pagar el personal, los médicos?", se cuestionan.

El cambio climático es una realidad palpable. Los pescadores lo notan y Silvia ha compartido una anécdota reveladora de Umanak, al norte: "El glaciar que hay, digamos que había bajado tanto que el sol ahora sale antes porque ese glaciar se ha derretido". La reducción del hielo ha cambiado literalmente la hora del amanecer en la región.

Tras doce años en la isla y ocho sin visitar su Palma natal, Silvia sobrelleva los duros y oscuros inviernos de noviembre y diciembre gracias a la compensación de los luminosos veranos. Un contraste que define la vida en un territorio único, cuya mayor riqueza, para su gente, no reside en el subsuelo, sino en su propia identidad.