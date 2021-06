La Foto "Ha decido hace tiempo que la vida es algo necesariamente pequeño de la que hay que quejarse a menudo"

La foto que me ha llamado la atención la he visto en el catálogo de una exposición que hay en Barcelona de un fotógrafo que se llama Winogrand, un fotógrafo de Nueva York que se dedicó a retratar la calle en los años 50 y 60 del pasado siglo. El retrato del que te hablo está tomado en un parque en el que mucha gente va y viene. En primer plano hay un largo banco en el que hay sentadas seis chicas, un joven negro y un señor muy trajeado. Las chicas calzan mocasines elegantes y van con vestidos de bonitos estampados, vestidos sin tirantes. Las chicas lleva el pelo corto. Las chicas están efervescentes. La del extremo del banco, con una cenefa en el pelo habla con el joven negro extendiendo la mano y con la boca muy abierta. Se muestra muy contundente en su argumento. El grupo de tres que hay en el centro están muy junto, una de le dice a la otra un escucho en la oreja la que le oye pone una cara muy sorprendida mientras agarra la cabeza de una compañera que parece dormir en su regazo. Otras dos se retuercen para observar algo que está a sus espaldas, a lo lejos. Y el señor encorbatado que hay en el extremo del banco lee un periódico y finge que no se está enterado de lo que sucede. El señor encorbatado, ante la agitación de las chicas se dice a sí mismo que es la pasión propia de la juventud, la sed de vida de los adolescentes que terminara por apagarse, la fiebre que se pasa con el tiempo. El señor encorbatado no tiene respeto alguno por la agitación de sus compañerasde banco, al señor encorbatado no le gustan los poemas, ni el olor a jazmin en las tapias de verano, ni las teclas de un piano goteando lagrimas, ni las novelas largas, ni la anchura del mundo, ni la maravillosa variedad de lenguas, ni esa emoción que puede asaltarle a uno a cualquier edad, el señor encorbatado ha decido hace tiempo que la vida es algo necesariamente pequeño de la que hay que quejarse a menudo, el señor encorbatado hace años que está muerto y lo peor es que no lo sabe.