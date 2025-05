El presidente del Gobierno ha comparecido en el Congreso de los Diputados casi una semana y media después del apagón masivo para dar cuenta de lo que pasó el lunes 28 de abril, y el incremento también en el gasto de defensa. Podemos decir que la novedad es que no hay novedad sobre la causa, sobre el origen. Porque no se han dado explicaciones. De hecho, Pedro Sánchez ha dicho que tardaremos meses en saber realmente qué ha pasado. Sigue sin descartar la tesis del ciberataque como ya hizo Red Eléctrica y además ha vuelto a cargar contra las nucleares.

La pregunta de por qué España se fue a negro ha recorrido todo el pleno pero la respuesta va a tardar en llegar. El presidente del Gobierno ha hecho referencia a los "ultrarricos" al frente de empresas eléctricas -sin citar expresamente a los presidentes de Iberdrola, Endesa o Naturgy- y ha sostenido que en ningún caso se puede pretender alargar la vida útil de las nucleares en base a un recorte de sus impuestos.

Y es que Pedro Sánchez mantiene que el impacto económico del apagón fue limitado. Las compras cayeron en 415 millones de euros respecto a un lunes habitual, según los datos del presidente. Ese impacto se vio compensado, según indica, por un gasto superior en los días siguientes. Tanto es así, que, entre el martes y el miércoles, ya se habían recuperado tres cuartas partes del consumo, siempre según los datos de Pedro Sánchez.

Para Celia Ferrero, vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos las cifras de lo que pudo llegar a costar el apagón para las empresas son distintas: "En este caso hay que decir que nosotros, que sí, que hemos estado en contacto con los autónomos y con los pequeños comercios y con la hostelería y con todas aquellas pequeñas empresas industriales que, efectivamente, estaban sin poder encender las máquinas y con la gente, que los consumidores no podían utilizar las tarjetas, no tenían internet, etcétera, estimamos que ese coste está más o menos en 1.300 millones de euros".

otras variables a tener en cuenta

Según indica Celia en 'La Tarde', debemos tener en cuenta que no solo se trata de las compras, sino de que muchos trabajadores ese día no pudieron trabajar y esos sueldos hay que pagarlos. También destaca que "hubo mucha pérdida de mercadería, desde el frío y las cámaras frigoríficas, en muchos supermercados y que, efectivamente, hubo muchas operaciones que no se pudieron realizar porque, entre otras cosas, no solo no había luz, sino que en algunos sitios tampoco había ni cobertura ni red".

A los 1.300 millones de euros en los que cifra la vicepresidenta de ATA las pérdidas solamente para los autónomos, hay que sumarle también, por ejemplo, los 53 millones que calculan los supermercados. Todo muy lejos de los 400 millones que apuntaban en un principio desde el Gobierno: "Al final, ellos se rigen por unos datos que, en este caso, son efectivos. Dicen que se recuperó las tres cuartas partes de lo que es un día normal". Sin embargo, Ferrero señala que debemos tener en cuenta que en muchas localidades la luz no volvió hasta un día y medio después. Tampoco lo hicieron la cobertura o las conexiones: "Había flotas de transportistas que estaban paradas, trabajadores que no fueron a trabajar y, sin embargo, los fondos se asumen. Es decir, yo creo que se está fijando en un solo criterio cuando son muchos".

temor a que se vuelva repetir un nuevo apagón

Desde la Asociación de Trabajadores Autónomos indican que "estamos todos rezando" para que no vuelva a ocurrir y que se tomen las medidas necesarias: "nos asusta el hecho de que a día de hoy el Gobierno no pueda dar una explicación sobre lo que ha pasado realmente, y siga con algunas teorías, cuando todos los expertos apuntan a otra cosa", reconoce Celia a Pilar García Muñiz.

¿hay posibilidad de reclamar el dinero perdido?

Es la pregunta que se hacen ahora mismo muchos y que, nos cuentan desde ATA, dan por hecho que, mientras sigan buscando un responsable, no será posible: "No se están poniendo ningún tipo de ayuda para todas esas pérdidas que se han producido. Especialmente para los pequeños negocios, que ya están en una situación muy difícil, no sólo por esto, sino por muchas otras cosas”.