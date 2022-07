Escucha La Tarde (29/07/2022) – 18h a 19h

Si dices algo inadecuado, si no apoyas ciertas ideas, si opinas diferente, en definitiva, si no eres políticamente correcto se tiende a criticarte, a dejar de apoyarte y de seguirte. Es la cultura de la cancelación. Guadalupe Sánchez, abogada. Jorge Soley, economista, patrono de la Fundación Pro Vida de Cataluña, ex presidente de European Dignity Watch, autor de “Manual del buen ciudadano para comprender y resistir a la cultura de la cancelación”. Final del viaje del Papa Francisco a Canadá para pedir perdón a los indígenas por los abusos en escuelas cristianas. Hoy ha terminado en Quebec con el encuentro privado con los miembros de la Compañía de Jesús (15:00) y con una delegación de indígenas (16:45), y se marcha a Iqualuit, donde tiene un encuentro con jóvenes y mayores en la plaza de la escuela elemental (23:00) y terminará con una ceremonia en el aeropuerto (24:15) antes de volver a Roma. Los cánones de la belleza masculina. ¿Qué es un hombre guapo? ¿Cómo han cambiado los cánones de belleza masculina? Irene López, doctora en Historia del Arte.

Escucha ahora 'La Tarde', de 18 a 19 horas. 'La Tarde' es un programa presentado por Pilar Cisneros y Fernando de Haro que se emite en COPE, de lunes a viernes, de 16 a 19 horas con más de 470.000 oyentes diarios según el último EGM. A lo largo de sus tres horas de duración, "La Tarde" ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad, en busca de historias cercanas, de la cara real de las noticias; periodismo de carne y hueso.

En "La Tarde" también hay hueco para los testimonios, los sucesos y los detalles más relevantes y a veces invisibles de todo lo que nos rodea. Esta temporada, Pilar y Fernando seguirán cautivando a la ‘gente gente’ acompañados de los escritores Daniel Gascón y Lorenzo Silva, el divulgador científico por excelencia en España, Jorge Alcalde; el seriéfilo Javier García Arevalillo y el crítico de cine Juan Orellana.

Además, el locutor de CADENA100 Javi Nieves seguirá formará parte del equipo para compartir con la audiencia sus reflexiones sobre lo cotidiano y las historias más sorprendentes de un panorama siempre vibrante. En esta temporada también se une al equipo de "La Tarde" el economista Fernando Trías de Bes para divulgar sobre la situación económica española desde un punto de vista ameno y sencillo.

En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible gratis para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android, se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

Además, si te gusta el deporte, te recomendamos la aplicación de Tiempo de Juego para App Store y Android.

Y recuerda, en COPE y en COPE.es las claves sobre la actualidad, el mejor análisis de las noticias, las historias más relevantes del día a día, el entretenimiento que no encontrarás en otro lado y, sobre todo, los sonidos más importantes de la jornada.