Su entrenador de fútbol le dijo que no valía, pero su recomendación le ha convertido en uno de los mejores de lo suyo: "En vez de defender, me quedaba bailando"

La historia de Álvaro de los Santos es un ejemplo de cómo una vocación temprana puede marcar un camino de éxito. Este joven bailarín profesional, que con solo 18 años ya es un veterano de los musicales más importantes de España, ha compartido su trayectoria en el programa 'La Linterna' de COPE, donde ha charlado con Pilar García de la Granja y Javi Nieves. Su carrera, que ahora continúa en una de las escuelas de artes escénicas más prestigiosas de Londres, comenzó de una forma inesperada: gracias a la recomendación de su entrenador de fútbol.

Un futbolista atípico

Aunque parezca sorprendente, los inicios de Álvaro de los Santos no fueron en una escuela de baile, sino en un campo de fútbol. Sus padres lo apuntaron al deporte rey, como a tantos otros niños, buscando un hobby para él. Sin embargo, su talento natural se manifestaba de una manera muy particular. "Realmente todos jugaban al fútbol y yo, en vez de defender a mi equipo, me quedaba ahí bailando y haciendo lo que a mí me interesaba", ha confesado el artista.

La situación no pasó desapercibida para sus compañeros ni para el entrenador, que pronto se dio cuenta de que el niño no aportaba mucho a la defensa del equipo. Lejos de recriminarle, el técnico tuvo una visión que cambiaría su vida. Se acercó a sus padres y les hizo una sugerencia clave: "Oye, a ver, ¿estáis seguro de que esto es lo que le viene bien a vuestro hijo? Yo creo que una clase de ballet le podría rendir más". Así fue como, gracias a esa recomendación, Álvaro acabó en una clase de ballet y, poco después, protagonizando el musical Billy Elliot.

El debut con 'Billy Elliot'

Con solo 11 años, Álvaro de los Santos se subió por primera vez a un gran escenario para debutar en el musical de *Billy Elliot*. Aquel momento fue una mezcla de nervios y realización, la confirmación de que había encontrado su verdadera pasión: "Fue un momento de realización, de sentir que esto era lo mío y que esto era a lo que me quiero dedicar el resto de mi vida". El papel requería una enorme preparación, por lo que estuvo casi tres años vinculado al proyecto, con un año y medio dedicado exclusivamente a formarse en disciplinas como el claqué, el canto y la interpretación. Puedes ver cómo se preparan las actuaciones de un musical de esta embergadura.

Su día a día era una maratón. Por la mañana iba al colegio como cualquier otro niño, pero a la salida comenzaba una carrera contrarreloj. "Era salir, comer en el coche, hacer los deberes en el coche, ir a hacer función, volver a hacer deberes en el coche, cenar en el coche... El coche ha sido como mi hogar de esa época", recuerda. En este camino, el apoyo de su familia ha sido incondicional. Sus padres, conocedores del mundo artístico, le inculcaron el amor por el cine clásico y le dieron las herramientas para crecer como actor, respetando siempre su infancia y su formación. Como dice el titular de esta noticia, los padres tienen que apoyar a los hijos en sus sueños.

Tras su paso por *Billy Elliot*, Álvaro ha seguido sumando éxitos en producciones como Los Miserables, donde interpretó a Gavroche, y Los chicos del coro. Este último musical le marcó profundamente por su carga emotiva. "Mi padre siempre salía llorando del musical, y yo incluido. Desde el escenario, ver la cara de los espectadores emocionados llorando con ese pedazo de final que tiene la historia me conmovía todas las noches", explica. También ha probado el formato audiovisual, participando en series de televisión como Aila y los Mirror, una experiencia que define como "más íntima y personal" en contraste con la energía expansiva del teatro.

Un sueño con destino a Broadway

Actualmente, Álvaro de los Santos está cumpliendo otro de sus sueños. Ha comenzado sus estudios superiores en la prestigiosa Guildford School of Acting (GSA) de Londres, un centro con una tasa de aceptación de menos del 1%. "Es una suerte poder estar estudiando allí y poder compartir la carrera al lado de gente tan talentosa", afirma. En la escuela, donde es uno de los dos únicos españoles, valora especialmente el nivel de cercanía de los profesores, que al trabajar con grupos reducidos, ofrecen una formación muy personalizada que le ha permitido notar un desarrollo "alucinante" en apenas un mes.

Con las ideas muy claras y una disciplina forjada desde niño, Álvaro tiene claro que los obstáculos forman parte del camino. "En esta profesión ya se sabe que vas a recibir muchísimos noes a lo largo de tu carrera, y tienes que tener la fuerza mental como para seguir luchando por tu sueño", asegura con una madurez impropia de sus 18 años. Su historia demuestra que la pasión por el baile, cuando se acompaña de constancia y talento, puede llevar a cualquier meta, incluso a soñar con conquistar Broadway.