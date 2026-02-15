Mateu Alemany responde a la carta del Barça en contra de los árbitros: "Me parece curioso que se hable de los árbitros, que debería ser lo menos relevante el partido"

El director de fútbol del Atlético de Madrid, Mateu Alemany, ha respondido a la carta formal que el FC Barcelona ha enviado a la RFEF para quejarse de los arbitrajes. En declaraciones a Dazn antes del Rayo-Atlético, Alemany se ha mostrado sorprendido por el foco puesto en los colegiados: "Me parece curioso que se hable de los árbitros, que debería ser lo menos relevante del partido".

La queja formal del Barça

El FC Barcelona hizo llegar una carta a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la que expresa su "profunda preocupación" por los arbitrajes, en especial el del pasado jueves en el Metropolitano. El club denuncia una "falta de coherencia" en el criterio para usar el monitor del VAR, pide "igualdad de trato" y solicita la "publicación íntegra de todos los audios" para mejorar la transparencia.

La tecnología como vara de medir

Frente a las quejas, Alemany ha defendido que la única jugada polémica del partido fue un fuera de juego, una decisión que considera totalmente objetiva gracias a la tecnología. "Solo hay una acción que se cuestiona, que es un fuera de juego, y los fueras de juego hoy en día están chequeados tecnológicamente y, por tanto, eso sí que es objetivo, no es interpretable", ha afirmado.

El directivo rojiblanco ha recordado además una situación casi idéntica sufrida por su equipo. "A nosotros nos había pasado exactamente lo mismo, y prácticamente una jugada calcada el domingo anterior, que suponía el empate", ha comentado, reforzando su argumento sobre la objetividad de la norma: "Si es por poco, es fuera de juego. No hay nada más que decir".