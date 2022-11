Adiós a los audios largos en WhatsApp: Carlos Herrera te explica qué hacer al recibir uno de estos mensajes

¿Es una falta de educación mandar un audio de media hora? Es la pregunta que se ha planteado en 'Herrera en COPE' a la hora de hablar de las prácticas que muchas personas llevan a cabo con la aplicación de mensajería WhatsApp. Ese nuevo intruso en nuestras vidas que ha colonizado nuestros teléfonos hasta el punto de convertirse en captores de nuestras palabras y desde no hace mucho nuestra voz. Carlos Herrera ha dado su particular consejo para lidiar con estos audios que tanto se han popularizado.

¿Cuánto debe durar un audio desde la buena educación?

Alberto Herrera se ha mostrado conciso con este tema: "Si es que ya se ha demostrado que los pódcast no se pueden hacer de más de 20 minutos porque la gente no presta atención a partir de un tiempo determinado". Y es que el uso de la aplicación verde está generando nuevas conductas (y problemas) en todos nosotros.

"Ojo con el tema del WhatsApp porque están apareciendo muchos síndromes. No sé si pasa algo parecido, pero hay uno que se llama la apnea del WhatsApp, que hace que estés constantemente chequeando el teléfono móvil para ver si has recibido algún mensaje por la ansiedad que te produce no estar contestando a alguna de las personas que te lo mandan por razones profesionales o personales", ha ejemplificado el hijo de Carlos. Y es que "según la DGT, antes de llegar al destino, más del 60 % de conductores consulta el móvil. ¿Vosotros lo hacéis?", ha preguntado Alberto al resto de colaboradores de 'Herrera en COPE'.

La respuesta, casi unánime, una sonora retahíla de noes donde hasta Goyo ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a la Dirección General de Tráfico.

¿Con check azul o sin check azul?

El mismo Goyo, queriendo resolver el problema de la lectura de mensajes mientras uno conduce, ha querido explicar que "hay una manera de escuchar los WhatsApp, aunque no sean notas de voz. Los WhatsApp escritos se pueden escuchar, no sé cómo se hace, pero tú puedes ir conduciendo y escuchar para no tener que estar mirando a la pantalla", ha confirmado, aunque con cierta vaguedad.

Por su parte, Alberto Herrera ha continuado enumerando problemas con el uso de esta aplicación, como "el síndrome del doble check, el estado de ansiedad que te produce...", a lo que Mari Jose Navarro ha intervenido para aludir directamente a Carlos Herrera: "No soporto a la gente que no lleva el doble check, empezando por aquí, mi primo Kim Jong-Un".

El aludido, en su condición de líder supremo norcoreano, se ha excusado afirmando que con la confirmación de lectura de WhatsApp "le das una información que a ti no siempre te interesa dar" a la persona con la que estás hablando. "Es de buena educación. Solamente eso", ha querido añadir Navarro, mientras que Herrera ha insistido: "Tú le das la información de que has leído el WhatsApp, con lo cual, la otra persona piensa, ¿y por qué no me contesta?", lo que ha querido dejar claro Herrera es qué hacer para solucionar el problema de los audios que se acaban por convertir en eternos.

¿Qué hacer con los audios de WhatsApp?

Carlos Herrera, quien ha confesado su animadversión por los audios largos en exceso ha dicho: "Yo aconsejo poner en el WhatsApp, cuando le manden un mensaje de voz (es una grosería mandar un mensaje de voz de más de 30 segundos) pero bueno, ponerlo a doble velocidad", aludiendo a una opción de la aplicación que permite escuchar con la voz acelerada a quien nos atormenta con sus discursos grabados en formato digital.

Como no podía ser de otra forma, Mari Jose ha opinado en otro sentido: "A mí me encanta mandar cinco minutos, es que lo gozo. Además, es que cuando se lo mando a Kim Jong-Un es que lo disfruto más porque sé que se va a poner nervioso", tras lo que Alberto Herrera ha querido responder a su padre:

"El tuyo sí se permite poner por dos la velocidad, porque tú vas haciendo pausas y tú piensas mucho las cosas que vas a decir en los audios", mientras que este le ha dicho a Navarro: "Esta, quien ya habla rápido y te manda los audios de dos minutos, que no los puede poner ni a velocidad avanzada", se ha quejado Alberto tras poder escuchar cómo Carlos Herrera aconseja el aumentar la velocidad de quienes nos quieren condensar lo que bien podría ser una llamada en un audio de WhastApp.