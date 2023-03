Una periodista simula buscar trabajo como camarera y le hacen "propuestas sexuales": "Una vez y te pago 80€"

La precariedad laboral es una realidad y un problema estructural muy presente en nuestro país y que está afectando con especial dureza a las mujeres y a las personas jóvenes. Contratos inexistentes, falsos autónomos, horas extras no retribuidas, fraudes laborales, salarios miserables… son solo algunas de las dificultades a las que estas personas se tienen que enfrentar cada día en la difícil tarea de encontrar empleo. Pero, ¿hasta dónde llega la precariedad laboral en España? ¿Qué información se oculta tras una oferta de trabajo? Beatriz Pérez Otín se lo pregunta en 'La Noche de COPE' este martes.

¿Cuáles son las tácticas que un empleador usa en una entrevista cuando ofrece un empleo abusivo? Para responder a todas estas dudas está Alejandra de la Fuente, autora del libro ‘La trabajadora infiltrada’. En él ha plasmado el periplo que ha vivido experimentando la situación de diferentes trabajos para destapar los abusos laborales en España. En España, de la población ocupada, en la que hay unos 17 millones que son asalariados, casi un 50% tiene un empleo precario. Ella ha hecho varios procesos de contratación para comprobarlo y lo cuenta en 'La Noche de COPE'.

El acoso laboral, una dura realidad para un millón de trabajadores en España



El 15% de los empleados lo han sufrido al menos una vez



?? Informa @carmenlabayen



https://t.co/fMuFGe8scE — COPE (@COPE) March 14, 2023

"El panorama laboral en España está mal. Esa precariedad laboral no solamente se tiene que ver desde un punto de vista salarial, que efectivamente digamos que es la precariedad que más se ve y que incluso nos puede llegar a afectar. También podemos hablar de la falta de tiempo, de los horarios que no te permiten vivir, de la falsa parcialidad cuando te están contratando a jornada parcial cuando estás realmente haciendo una jornada completa en la que estás cotizando la mitad de horas y estás la mitad de asegurado que el resto de trabajadores o de lo que deberías estar, los falsos autónomos, los falsos becarios...", expone.

"Ser sutiles"

Después de hacer muchas entrevistas y someterse a varios procesos, Alejandra explica en 'La Noche de COPE' que "algunos eran realmente deshumanizantes", que "atentaban contra los derechos de los trabajadores". Sobre esto, hay un capítulo con las preguntas incómodas que le hicieron: "En muchas ocasiones han intentado ser sutiles y han intentado sortear la pregunta clara de si ibas a tener hijos o ese tipo de preguntas, pero me han hecho directamente propuestas sexuales también totalmente explícitas cuando por ejemplo me he anunciado yo buscando trabajo".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En estas situaciones proponían a Alejandra, tal y como relata a Beatriz Pérez Otín en 'La Noche de COPE', mientras se anunciaba como camarera, "si vienes a darme un masaje relajante, entre comillas, una vez a la semana y te pago 80 €". "Lo importante es ya no tanto la persona que acepta ese puesto, sino la persona que lo ofrece, es decir, cómo puede ser posible que en este país en el año 2023 haya gente que te ofrezca trabajo, que te falta pedir perdón para poder trabajar", reflexiona la autora del libro.