Rafael Botín: "Las dificultades económicas y laborales han retrasado la edad media del parto en España"

Españaes el país de la Unión Europea con mayor número de madres primerizas mayores de 40 años. Es lo que se conoce como la “maternidad tardía”, una “tendencia” al alza en nuestro país que se debe a factores como la conciliación, la ausencia de pareja, las consecuencias a nivel laboral, etc. Todo esto junto provoca que cada vez se retrase más y más la maternidad. Algo que también tiene sus riesgos.

Con los años se ha ido normalizando, pero la sensación inicial que tienen estas mujeres de hacer algo cuando ya “no toca” sigue estando muy presente, aunque ¿Qué es mejor: que se tengan hijos tarde o que no se tengan? Porque si nos vamos a las cifras, el problema demográfico es real. Los nacimientosse han ido reduciendo año tras año durante la última década de los cerca de 520.000 de 2008 a los casi 373.000 en 2018.

Por eso, esta noche queremos ponernos en la piel de esas mujeres que, por una serie de circunstancias o, porque simplemente han querido, van a ser madres por primera vez pasados los 40. Es el caso de Luz García de Burgos, compañera del programa ¡Buenos días, Javi y Mar!. Ella tiene 44 años y, si todo sale bien, el 9 de julio saldrá de cuentas y podrá conocer a su pequeña Claudia.

Estamos hablando de una tendencia al alza en España, un poco estigmatizada, que afecta también a las mujeres que buscan el embarazoen solitario. Me refiero a la “maternidad tardía”. Hemos hablado con una de sus protagonistas, una futura mamáy ahora toca la otra parte, la médica. ¿Qué dicen los ginecólogos sobre esto? Para saberlo en 'La Noche' de COPEhemos hablado con Rafael Botín. Rafael es ginecólogodel Hospital San Francisco de Asís. Médico que ha ayudado a traer al mundo a más de diez mil bebés.

La “maternidad tardía”, cada vez más instalada en nuestro país. La verdad es que es un fenómeno relacionado directamente con la natalidad, así que cerramos este tema analizando datos y yéndonos a las cifras con el experto en demografía y director de la Fundación Renacimiento Demográfico, Alejandro Macarrón, que ha contado que en los últimos 50 años la natalidad ha descendido un 60%. Un hecho que Alejandro alerta de que puede ser un gran problema para la sociedad española.

'La Noche' de COPE es un programa que mira la actualidad de cada día con ojos curiosos e inquietos, y en el que el tema principal de cada día, aquel del que todo el mundo habla, se ve desde un punto de vista distinto. Presentado de martes a viernes por Beatriz Pérez Otín de 1.30 a 4.00 de la madrugada, encontrarás historias que te emocionarán y te harán sentirte identificado, a los protagonistas de hechos increíbles que ocurren en el mundo día a día, y a grandes personajes de la cultura de nuestro país.

Además, 'La Noche' de COPE te ofrece cada martes los mejores consejos y asesoramiento familiar y educativo con Tania García, directora de “Edurespeta”, la primera escuela internacional dirigida a las familias que quieren educar con respeto.

Los miércoles es el momento de ponernos las pilas en la cocina. Con la periodista María Marín, instagramer de “Cena para peques”, aprendemos a cocinar platos sencillos, nutritivos y ricos. Si sus hijos adoran el brócoli, nosotros ahora también gracias a sus recetas. Repasamos Historia con el catedrático José Luis Corral, que nos cuenta siempre cuál es el camino que hemos recorrido hasta hoy y qué le debemos a nuestro pasado. Y por último, Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, nuestra psicóloga, nos ayuda a conocernos mejor. Con ella abordamos temas relacionados con el bienestar emocional.

Los jueves es el día de no olvidar. Con Laura Garkas y 'No te olvides de mí', repasamos de manera divertida acontecimientos y personajes históricos de la humanidad. Además, el corresponsal de COPE en Estados Unidos, Juan Fierro, nos acerca la otra actualidad americana. Por último, siempre tenemos una de “Tirios y Troyanos”. Las noticias tecnológicas que mantienen despiertos a los 'búhos' - la comunidad de oyentes de 'La Noche'- que las trae el editor de Wwwhatsnew y administrador de sinoloveo.com, Juan Diego Polo.

Para cerrar la semana, el crítico de cine del Grupo COPE, Jerónimo José Martín repasa los estrenos de cada semana en cartelera. El meteorólogo de eltiempo.esMario Picazo te da el pronóstico para el fin de semana. Y, por último, con Miguel Palazón descubrimos que no siempre el ser humano es el ser más inteligente sobre la faz de la Tierra. Las noticias más inverosímiles con mucho humor en 'Esta gente también vota'.

En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible gratis para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android, se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

Además, si te gusta el deporte, te recomendamos la aplicación de Tiempo de Juego para App Store y Android.

Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario. Contiene información CONFIDENCIAL sometida a secreto profesional y cuya divulgación está prohibida. Si ha recibido este mensaje por error, su lectura, copia y uso están prohibidos. Le rogamos que nos lo comunique inmediatamente a este mismo email y proceda a su destrucción. El correo electrónico no permite asegurar la confidencialidad de los mensajes que se transmiten ni su integridad o correcta recepción. Radio Popular, S.A. – Cadena Cope (CADENA COPE) no asume responsabilidad por estas circunstancias. Los datos personales recogidos o generados cuando se comunique con CADENA COPE, incluido este email, serán tratados por CADENA COPE con base en la relación profesional existente y con los fines de gestionar esta relación profesional, cumplir con obligaciones legales y, en su caso, informarle de la actualidad informativa o musical, o gestionar su participación en concursos y sorteos; todo ello si contamos con su consentimiento o si tenemos un interés legítimo por la relación generada con Ud. Serán conservados mientras la relación de contacto profesional siga en vigor y, posteriormente, mientras existan responsabilidades legales o contractuales o mientras no se oponga al envío de información. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y portabilidad, cuando correspondan, y oponerse a recibir información, ante el Delegado de Protección de Datos en datospersonales@cope.es. Tiene más información sobre CADENA COPE, su ámbito de actividad, sus sucursales y su política de privacidad en la web de CADENA COPE http://www.cope.es/pagina/politica-de-privacidad. En ocasiones, la relación profesional puede requerir el tratamiento de datos fuera de la UE, en territorios que no otorgan un nivel de protección de datos equivalente. Rodrigo Paz Mendez Mié 25/03/2020 17:48

'La Noche' de COPE es un programa que mira la actualidad de cada día con ojos curiosos e inquietos, y en el que el tema principal de cada día, aquel del que todo el mundo habla, se ve desde un punto de vista distinto. Presentado de martes a viernes por Beatriz Pérez Otín de 1.30 a 4.00 de la madrugada, encontrarás historias que te emocionarán y te harán sentirte identificado, a los protagonistas de hechos increíbles que ocurren en el mundo día a día, y a grandes personajes de la cultura de nuestro país.

Además, 'La Noche' de COPE te ofrece cada martes los mejores consejos y asesoramiento familiar y educativo con Tania García, directora de “Edurespeta”, la primera escuela internacional dirigida a las familias que quieren educar con respeto.

Los miércoles es el momento de ponernos las pilas en la cocina. Con la periodista María Marín, instagramer de “Cena para peques”, aprendemos a cocinar platos sencillos, nutritivos y ricos. Si sus hijos adoran el brócoli, nosotros ahora también gracias a sus recetas. Repasamos Historia con el catedrático José Luis Corral, que nos cuenta siempre cuál es el camino que hemos recorrido hasta hoy y qué le debemos a nuestro pasado. Y por último, Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, nuestra psicóloga, nos ayuda a conocernos mejor. Con ella abordamos temas relacionados con el bienestar emocional.

Los jueves es el día de no olvidar. Con Laura Garkas y 'No te olvides de mí', repasamos de manera divertida acontecimientos y personajes históricos de la humanidad. Además, el corresponsal de COPE en Estados Unidos, Juan Fierro, nos acerca la otra actualidad americana. Por último, siempre tenemos una de “Tirios y Troyanos”. Las noticias tecnológicas que mantienen despiertos a los 'búhos' - la comunidad de oyentes de 'La Noche'- que las trae el editor de Wwwhatsnew y administrador de sinoloveo.com, Juan Diego Polo.

Para cerrar la semana, el crítico de cine del Grupo COPE, Jerónimo José Martín repasa los estrenos de cada semana en cartelera. El meteorólogo de eltiempo.esMario Picazo te da el pronóstico para el fin de semana. Y, por último, con Miguel Palazón descubrimos que no siempre el ser humano es el ser más inteligente sobre la faz de la Tierra. Las noticias más inverosímiles con mucho humor en 'Esta gente también vota'.

En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible gratis para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android, se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

Además, si te gusta el deporte, te recomendamos la aplicación de Tiempo de Juego para App Store y Android.