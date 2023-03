Un portero de discoteca de Madrid acaba con uno de los mitos de la profesión: "Puede existir en los clientes"

Si hablamos de la noche, la noche es momento para escuchar la radio, pero también oye, por qué no, para tomar unas copitas, echar unos bailes, en fin, un poco de fiesta. O un mucho. Precisamente por eso esa música, porque hay quien lleva lo de la fiesta al extremo, incluso, surge el trabajo de los porteros de discoteca. Un sector que siempre ha dado mucho juego en la pequeña y la gran pantalla. En 'La Noche de COPE' este viernes hablamos con uno de ellos que es muy especial porque ya es conocido como el portero de Tik-Tok.

Sergio ha trabajado desde que era un chaval como portero de discoteca. Y sí, en lo físico lo parece porque Sergio tiene un brazo y una espalda de esas que ya cuando alguien quiere liar alguna en los espacios que él controla, que da que pensar. Hace poco menos de un año, uno de sus hijos, el mayor de cuatro, de dos parejas distintas, le empezó a hablar de esto de las redes sociales. Y al principio, rehusó de ellas, y luego lo intentó, y luego se volvió viral.

"Empecé hablando de historias que pasan por la noche con la cámara en la cocina y grabándome contando alguna anécdota de la noche. Realmente, el primer vídeo que subí hablando de la noche fue a finales de mayo. El vídeo con el que empezó mi repercusión fue sobre las inyecciones y se hizo viral, tuvo más de un millón de visitas. Luego ya empecé a darle caña a los vídeos en la puerta de la discoteca y ahí es cuando pegué el pelotazo fuerte".

Los problemas de las discotecas

Sergio ha querido poner en tono de humor muchos de los problemas que surgen en torno a un sector que en España requiere una acreditación que empezó a expedirse en el año 2009. La noche es significado en muchas ocasiones de alcohol y drogas. Experiencias complicadas sin duda porque las personas no se encuentran en su sano juicio cuando las consumen: "Son más pesados los borrachos, digámoslo así, pero son más peligrosos los que van puestos de algo".

¿Será posible que la mujer de Sergio, o tantas otras mujeres de porteros de discoteca de España, o sus hijos que ya sean mayores, puedan descansar sabiendo lo que hay ahí fuera? "Yo tengo un hermano que también se dedica a ello, entonces mis padres siempre han visto un poco de peligro, pero no sabían todas las cosas que vivimos", reconoce el trabajador de la noche, que asegura que "lo viven mal, sobre todo cuando tienes alguna trifulca un fin de semana y al día siguiente tienes que volver al trabajo".

Otra preocupación también en cuanto a mitos suele ser el tema del racismo en torno a los porteros de discoteca. Pues es otro de los mitos de los que Sergio no tiene tabúes ni miedo a hablar, y de los que incluso ha hecho parodia en sus historias de Tik-Tok: "Yo he trabajado siempre en centro de Madrid y ahí es muy complicado que te tachen de racistas o de homófobo porque trabajas con todo tipo de gente". "Puede existir en los clientes, en los porteros, no", recalca.