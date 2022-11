El peculiar método de un joven para entrar gratis a las discotecas que se ha hecho viral: "reto conseguido"

Vamos a ser sinceros, ni el frío ni el horario de invierno hacen que en este país queramos dejar de salir de fiesta. Y es que los bares son un habitual de los planes que hacemos con familiares y amigos, sea el día que sea. Eso sí, a veces eso de salir de fiesta y a altas horas de la noche no es tan buena idea. Y no porque no nos lo pasemos bien, es porque cada día es más caro.

Y claro, si eres de los que quiere salir cada fin de semana, pues te terminas dejando el sueldo. Por eso, estos jóvenes de Madrid han inventado un peculiar método para no gastarse tanto y, de vez en cuando, hasta entrar gratis.

Bien atento porque el reto parece que no es complicado, pero termina siéndolo. Y es que lo único que hacen es usar un pequeño disfraz. "No tenemos entrada para entrar a la discoteca, ¿qué vamos a hacer? Pues un disfraz de limpiador" decía a cámara uno de ellos.

Y es que se ataviaba delante de la cámara con un chaleco reflectante naranja, con "la etiqueta para afura", una gorra y una escoba y un recogedor, para dar la impresión de ser un trabajador más de la discoteca. "Empezamos a barrer la carretera porque somos principiantes..."contaba.

Al final, se le ve cómo empieza a barrer las escaleras de la discoteca y toda la entrada ante la mirada impasiva de los guardias de seguridad. Mientras, iba avanzando cada vez más y consigue, finalmente, entrar a la discoteca. "Reto conseguido" comentaban sus amigos mientras veían cómo su amigo entraba sin apenas hacer nada.

Rápidamente se ha hecho viral y miles de usuarios han contado las experiencias con sus grupos de amigos entrando a las discotecas. "Un colega cogió una caja de botellones de refresco, le metió varios vasos de tubo y entró con la caja en alto y varios vasos en la mano como si fuera un recoge vasos" comentaba otro de los usuarios.

Los jóvenes que se fueron de un bar sin pagar

Muchas veces no solo hay quien se olvida de pagar en un restaurante, sino que lo hace a conciencia. Es lo que hicieron este fin de semana un grupo de amigos jóvenes en Madrid, que acudieron a un restaurante asiático y decidieron no pagar nada de lo que habían consumido. Se fueron y pensaban que así, la cena les saldría gratis.

Claro, que no contaban con que ellos mismos habían hecho la reserva y, por tanto, el personal del local tenía todos sus datos. Por eso esta camarera ha contado en Twitter cómo consiguió localizarlos y hablar con ellos para que pagasen todo lo que habían comido.





"Les he llamado, al no responder les he enviado un whatsapp. Después de remolonear diciéndome que es un "número equivocado" y unos 5 minutos de charla ha venido llorando a pagar" comenzaba contando, para, a continuación, mostrar los pantallazos de la conversación con el chico volviéndose viral en la red social.