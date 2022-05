¿Planificando tu boda? Tres consejos para empezar a organizar el gran día según una 'wedding planner'

En las últimas semanas, se han disparado hasta en un 20 por ciento las celebraciones de bodas. La causa directa es el fin de las restricciones, entre las que encontramos el adiós a las mascarillas o la libertad de aforos, unido a la acumulación de enlaces que se retrasaron por la pandemia. El caso es que todo el ámbito empresarial relacionado con este mundo nupcial no da abasto.

En 'La Noche' de COPE hemos comprobado cómo se han retomado las ceremonias, de la mano de dos testimonios muy relacionados con el ámbito nupcial. El primero de ellos es nuestro compañero de Cadena 100, José Luis Real, que tuvo que retrasar su boda por la pandemia, pero en unos días se dará el 'sí quiero' con su novia Elena.

En un primer momento, el enlace iba a celebrarse el 3 de julio de 2021, pero tuvieron que retrasarlo y finalmente la cita será el próximo 11 de junio. José Luis nos ha explicado cómo han llevado el asunto de tener que cambiarlo todo, desde el motivo del retraso de su boda hasta la reacción de los invitados al enterarse.

Por otro lado, hemos hablado con Patricia y Lidia, las fundadoras de la primera empresa organizadora de bodas en España, es decir, las primeras 'wedding planners', ubicadas en Sevilla. Explican que "el año 2022 viene a tope de bodas". Ellas en concreto están enfocadas en el sector del lujo, pero han llenado la agenda muy rápido y otros compañeros del sector les cuentan que los sábados ya están completos, por lo que el que quiera casarse este año debe optar por otra fecha.





Cuáles son los primeros pasos para preparar una boda

Además, Patricia y Lidia han dado algunos consejos clave a la hora de empezar a preparar una boda. Por un lado, el tiempo de antelación recomendado es un año y medio antes, ya que todo se ha vuelto "más complejo y coqueto", lo que supone que se hayan ampliado los servicios que piden las parejas y eso hay que encargarlo con tiempo.

En cuanto al presupuesto, "la mayoría de bodas en España tienen un presupuesto medio entre 20.000 y 30.000 euros", sin embargo, Patricia recuerda que es "importante poner los pies en la tierra, ponerle cordura y ver que cosas ya no aportan", y en este sentido es esencial la figura del 'wedding planer'.

Respecto al primer paso a la hora de preparar una boda, la experta apunta que lo esencial es saber "cuánto quieres invertir en este evento, tanto de dinero, como de esfuerzo, de tiempo, etc", además de contar con un profesional, ya que si tienes un gran presupuesto, pero no lo inviertes bien, no va a ir bien la boda. Además, en los últimos años se intenta poner más aún en valor la parte humana, el hecho de vivir momentos, lo que hace aún más compleja la preparación.