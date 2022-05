El truco para saber si un vado sigue siendo vigente y si podemos aparcar el coche

No son pocas las ocasiones en las que, mientras buscamos aparcamiento, creemos que hemos encontrado una plaza que resultaba ser un vado permanente. Los centros de las grandes ciudades se han vuelto cada vez más complicados para aparcar el coche e incluso en algunos casos nos planteamos la posibilidad de que, aunque sea un vado, podemos estacionar el vehículo frente a la señalización, a pesar de que pesa más el riesgo de que se lo lleve la grúa.

Y es que un vado permanente consiste en una licencia que expide el ayuntamiento de cada ciudad con el objetivo de reconocer derecho de entrada y salida del propietario de un determinado acceso. Así, ningún vehículo puede obstaculizar la entrada o salida en la franja horaria que aparece en la señal R-308 que señaliza el vado y, en el caso de que no la incluya, se presupone que es durante las 24 horas de cada día, 365 días al año. Eso sí, mientras el registro del vado da derecho sobre la plaza de aparcamiento, no recoge nada sobre la acera.

Por todo ello, debemos tener en cuenta que la multa por dejar el vehículo en una de estas zonas delimitadas es de 200 euros, además de la retirada mediante grúa. Eso sí, si el aparcamiento, aunque invada la zona, permite la maniobra de entrada o salida del vehículo, no tendríamos problema. De igual manera hay que tener en cuenta que, aunque no haya señal de vado, no podemos taponar la salida de un garaje. Así lo dice el artículo 91.1 del Reglamento General de Circulación: "La parada y el estacionamiento deberán efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía". No obstante, ¿cómo podemos saber si sigue estando vigente y podemos aparcar sin riesgo de que se lleve el coche la grúa?

Cómo reconocer una señal de vado permanente



Lo primero que debemos tener en cuenta es qué es cómo reconocer correctamente una señal de vado homologada. Como hemos mencionado antes, la señal se le conoce como R-308 y debe estar hecha de chapa de acero de 2 mm, incrustada con una brida de circunferencia de 25 mm. Otro de los elementos en los que tenemos que fijarnos para reconocerlas es que lleve el escudo del ayuntamiento de cada municipio. Además, debe incluir el número de licencia, el título de vado y definir si es permanente o se limita a alguna franja horaria concreta.





¿Cómo saber si el vado sigue siendo vigente?



Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que los vados hay que renovarlos cada año mediante un pago que suele rondar los 70 euros, dependiendo del municipio. La señal debe ser la homologada y, en el caso de que no aparezca como tal, puede suponer una multa para el que coloque el cartel. Pero, ¿cómo podemos saber que aún se encuentra en un período de vigencia? Simple: muchas de las placas incluyen una pegatina que indica ese tiempo de vigencia, y podemos comprobar si ya ha terminado, porque no se haya renovado, y podemos aparcar el vehículo.









No obstante, si no aparece la pegatina y tenemos sospechas de que podría haberse acabado ese período podemos realizar la consulta al departamento correspondiente del ayuntamiento. Tras varios trámites con movilidad, urbanismo o el departamento que sea, podemos saber si, aunque aparezca la placa de vado permanente, estamos obligados a respetarlo o no.