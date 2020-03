Wedding planner: cuatro razones para contratar este servicio - ¡Sí quiero!

La decoración : mientras que antes, a lo mejor, no se le daba tanta importancia. Ahora, tener rincones decorativos se ha convertido en algo imprescindible en las bodas. Así lo confirman Patricia y María que aseguran que “les piden mucha decoración”.

Otro motivo para tener una wedding planner es para coordinar el gran día. Un día en el que suceden muchas cosas. “Un día en el que viene mucha gente a formar parte de ese día, y como no esté todo un poco controlado, aquello es un caos”, aseguran las wedding planners.

Para controlar el timing: “que se retrase la novia media hora al llegar a la boda, implica que todo vaya con hora y media de retraso”. Lo que es una pena “porque los novios pagan por un horario y un sitio que tiene hora de cierre”, explican. Por lo que, si en lugar de con cinco horas de fiesta, te has quedado con tres “es dinero que has perdido y que ya no se puede recuperar”. Por tanto, el timing es algo muy importante que se tiene que respetar. Esos tiempos hay que seguirlos y marcarlos. Y cuando algo va mal de tiempo, tiene que haber alguien encargado de avisar de que las cosas se empiezan a retrasar.