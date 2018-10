Perfecto Rocher, el chef español que ha cautivado el estómago de Bill Gates y Jeff Bezos

La ruptura de sus padres cuando tenía 17 años generó en él la necesidad de poner tierra de por medio y se fue con lo poco que tenía ahorrado a Londres. Iba buscando cumplir su sueño: dedicarse a la música. Pero el dinero se acabó y tuvo que volver a su Valencia natal, a un pueblo llamado Villalonga. Aunque no sería la última que vez que viajaría a la capital inglesa, porque volvió a los 21 años, pero esta vez con los pies en la tierra.

Como miles de españoles que viajan a Londres sin conocer ni una palabra de inglés empieza fregando platos en la cocina de un hotel. Pero un día al chef del hotel se vio en un aprieto y le pidió a aquel español, aquel que lavaba las ollas que le echara una mano. No debió hacerlo tan mal porque repitió durante un día y otro. Fue así como descubrió que quería ganarse la vida entre fogones.

Desde entonces ha viajado por todo el mundo y ha trabajado en grandes restaurante como El Bulli, Manresa o Martín Berasategui. Ahora tiene su propio local en Seattle, Tarsan i Jane. Él es Perfecte Rocher y ha hablado en 'La Noche de COPE' con Adolfo Arjona de su restaurante, sus proyectos, y el hecho de que está considerado el chef de los ricos. Se le ha denominado así porque por su restaurante pasan las grandes fortunas de Estados Unidos.

Han visitado su restaurante personalidades como Bill Gates, fundador de Apple, o Jeff Bezos, el fundador de Amazon, aunque como él mismo le ha comentado a Adolfo "a mí me da igual quien venga a comer, yo prefiero darle de comer a una persona que se ahorra el dinero para venir aquí que otro que tenga mucho dinero porque al final quienes tienen mucho dinero no saben nada de comida,aunque no sea el caso de Bezos". Y aunque Adolfo ha señalado lo sobrecogedor que debe ser la escena de encontrarte a una de las personas más ricas del mundo comiendo en tu restaurante, el chef insiste que "lo que importa es cocinar para todo el mundo".